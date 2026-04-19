محافظ القليوبية يتفقد مواقع لإنشاء موقف حضاري بطوخ ويوجه بسرعة استكمال الدراسات التنفيذية

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم، جولة ميدانية موسعة بمدينة طوخ، رافقه خلالها المهندس وائل جمعة، رئيس مركز ومدينة طوخ، وذلك في إطار متابعة جهود الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين السيولة المرورية داخل المدينة.



وتفقد المحافظ خلال الجولة الموقعين المقترحين لإنشاء موقف حضاري بمدينة طوخ، وذلك تمهيدًا لإقامة مشروع منظم بديل عن المواقف العشوائية القائمة، بما يسهم في تحقيق الانضباط المروري داخل المدينة وتسهيل حركة المواطنين والمركبات.

وأكد المحافظ أن إنشاء موقف حضاري متكامل يمثل خطوة مهمة للقضاء على التكدسات المرورية، وتنظيم حركة سيارات الأجرة والتوكتوك، بما يحقق السيولة المرورية ويحسن الشكل الحضاري للمدينة.

وفي ختام الجولة، وجّه محافظ القليوبية بسرعة الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بالموقعين المقترحين، والتنسيق بين الجهات المعنية للبدء في تنفيذ المشروع وفقًا لأعلى المعايير، بما يخدم أهالي مدينة طوخ ويحقق السيولة المرورية المطلوبة.