محافظ القليوبية: مجهودات كبيرة للتوسع في زراعة القمح

أكد الدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، أن هناك اهتمام بتوفير القمح الذي هو الذهب الأصفر وهو قوت المصريين، وأن هناك مجهودات كبيرة من أجل التوسع في زراعة الأراضي المنزرعة بالقمح.

وأضاف محافظ القليوبية، خلال تقرير عرض برنامج"صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدولة تعمل على التوسع في تخزين القمح، بالطرق الصحيحة المختلفة لتلبة احتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن ثلث الرقعة الزراعية بالقليلوبة منزرعة قمح، وأن المستهدف من المحافظة هو جمع ما يقرب من 60 ألف طن من القمح، وأن هذه الفترة يتم جني ما تم زراعته.

وأوضح أنه يتم صرف الأموال الخاصة بثمن الكميات التي يتم توريدها للصوامع، وأن المحافظة بها 5 صوامع.