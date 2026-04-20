ملامح استراتيجية تعتمد عليها التموين لزيادة الإنتاج المحلي من القمح

أكد الدكتور تامر صلاح، وكل وزارة التموين بمحافظة القليوبية، أن الدولة تعتمد على استراتيجية واضحة لزيادة الإنتاج المحلي من القمح، تقوم على تحديد سعر عادل ومجزٍ للمزارعين، إلى جانب تقديم تيسيرات كبيرة في عمليات التوريد، بما يشجع على رفع الكميات الموردة للصوامع ومراكز التجميع.

وأوضح خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن سعر توريد الأردب، المحدد بنحو 2500 جنيه لوزن 150 كيلو، يُعد مناسبًا ومحفزًا للمزارعين، خاصة مع التزام الجهات المختصة بصرف المستحقات خلال 48 ساعة فقط، فضلًا عن توفير مستلزمات الحصاد مثل السولار والمعدات الزراعية.

وأشار إلى أن زيادة الإنتاج المحلي تسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي، لافتًا إلى استهداف توريد نحو 5 ملايين طن هذا الموسم، بما يدعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة.