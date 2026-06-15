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النسناسة سوزي تحسمها وتتوقع نتيجة مباراة مصر وبلجيكا عبر صدى البلد.. فيديو
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

النسناسة سوزي تحسمها وتتوقع نتيجة مباراة مصر وبلجيكا عبر صدى البلد.. فيديو

سوزي
سوزي
عبد الخالق صلاح

دخل الفنانان محمد ثروت وعمرو رمزي على خط توقعات مباراة مصر وبلجيكا، في أجواء كوميدية مليئة بالضحك والمفاجآت، بطريقة غير تقليدية، بعدما استعانا بـ«النسناسة سوزي» لتحديد الفائز في المواجهة المرتقبة.

وقال الفنان محمد ثروت مع خلال تقديمهما برنامج "قبل الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد": «دلوقتي معانا مفاجأة صدى البلد اللي هتعمل صدى كبير أوي في البلد وهتفرح الجمهور المصري كله، تكنولوجيا جديدة لأول مرة في تاريخ أفريقيا والشرق الأوسط، أول توقع لنتيجة الماتشات باستخدام أحدث أجهزة الذكاء الاصطناعي».

ورد الفنان عمرو رمزي قائلاً: «إحنا في الأول حابين نشكر صدى البلد على الفرصة العظيمة دي، والمفاجأة الجميلة اللي نتمنى إنها تكمل على خير ومصر تفرحنا كلنا ونشوف الذكاء الاصطناعي هيودينا على فين».

وفجر محمد ثروت المفاجأة بعدما كشف عن "النسناسة" سوزي، قائلاً: «النهاردة معانا سوزي عرافة كأس العالم»، قبل أن يطلب منها تحديد الفائز في مباراة مصر وبلجيكا.

من جانبه، قال عمرو رمزي: «أهم حاجة إن سوزي تخلي عندها شوية دم وتراعي شعور 120 مليون مصري، وبإذن الله منصورة يا مصر».

وبعد محاولات متكررة لتوجيه «سوزي» نحو الاختيار، توجهت النسناسة إلى علم مصر ولمسته، ما دفع محمد ثروت للاحتفال قائلاً: «الله أكبر.. ظهر الحق، يا جماعة عندنا بشرى سارة، سوسي توقعت إن نتيجة الفوز لمصر بإذن الله».

النسناسة سوزي صدى البلد مباراة مصر وبلجيكا

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