قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد التراجع الكبير.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك
داعما لمصر.. أحمد موسى يقدم حلقة اليوم بقميص المنتخب
مدبولي يشدد على سرعة الإنتهاء من أعمال تدقيق ورقمنة أصول الأوقاف المصرية
وزير البترول يبحث مع إيني الإيطالية خطط زيادة انتاج الغاز وحفر آبار جديدة
دار الإفتاء: غدا الثلاثاء أول أيام شهر المحرم وبداية العام الهجري الجديد 1448هـ
مباراة مصر وبلجيكا أبرز محتوى برنامج على مسؤوليتي مع أحمد موسى اليوم
النسناسة سوزي تحسمها وتتوقع نتيجة مباراة مصر وبلجيكا عبر صدى البلد.. فيديو
145 ألف دولار شهريا.. عموتة يصطحب 4 مساعدين أجانب في مهمته مع الأهلي
وزير التعليم: لا تهاون مع أي مخالفة أو تقصير في امتحانات الثانوية العامة 2026
سخرية وتحدٍ.. السنغال تضرب ولا تبالي في المونديال
قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم.. اعرف التردد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول يبحث مع إيني الإيطالية خطط زيادة انتاج الغاز وحفر آبار جديدة

وزير البترول يبحث مع إيني الإيطالية خطط زيادة انتاج الغاز
وزير البترول يبحث مع إيني الإيطالية خطط زيادة انتاج الغاز
أمل مجدى

التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وفداً من شركة إيني الإيطالية، ضم المهندس فرانشيسكو جاسباري، مدير عام الشركة في مصر، والمهندس محمود أبو اليزيد، نائب المدير العام، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لخطط زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من مناطق امتياز الشركة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، الي جانب بحث تقدم اجراءات مشروع ربط حقل كرونوس القبرصي بمصر .

وخلال اللقاء، تابع الوزير مع مسئولي إيني موقف الأعمال الخاصة بوضع البئر شمال نيدوكو-2 على خريطة إنتاج الغاز قبل نهاية يونيو الجاري، بالشراكة مع شركة بي بي البريطانية، بما يضيف نحو 50 الي 60 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز.

كما بحث الجانبان الاستعدادات الخاصة بحفر البئر الجديدة جنوب غرب نور بالبحر المتوسط، والمخطط حفرها قبل نهاية العام الحالي، حيث أكد الوزير أهمية تضافر الجهود للإسراع ببدء الحفر قبل الموعد المخطط، وتناول اللقاء أيضاً بئر تورت-6 في مناطق عمل الشركة الفرعونية للبترول بالبحر المتوسط، التي تعمل بها بي بي كمشغل رئيسي بالشراكة مع إيني والتي سيجري حفرها أيضاً خلال العام الحالي.

كما ناقش الوزير مع وفد إيني آخر مستجدات مشروع تنمية حقل كرونوس القبرصي المستهدف ربط إنتاجه بمصر ، وموقف استكمال الإجراءات الفنية والتعاقدية الخاصة بالمشروع، مؤكداً علي التعاون القائم بين مصر وقبرص لدفع المشروع إلي  مراحل التنفيذ واتخاذ قرار الاستثمار النهائيFID من تحالف الشركاء .

وأكد أن الوزارة ملتزمة بتسريع وتيرة الإجراءات، وتكثيف العمل المشترك مع أطراف المشروع ،
الذي سيؤدي إلي تعظين الاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية المصرية، ويدعم دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز.

حضر اللقاء المهندس سيد سليم العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والدكتور محمد الباجوري رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.

البترول وزير البترول وزارة البترول الغاز النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات|خبر عاجل الآن

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ماتش مصر وبلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

كأس العالم 2026

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم في كأس العالم 2026

الذهب

5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

مصر وبلجيكا

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم.. اعرف التردد

ترشيحاتنا

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

وزارة الاستثمار تطلق موقعها الجديد لدعم مجتمع الأعمال وتيسير بيئة الاستثمار في مصر

مرتبات

بعد 6 أيام.. آخر مرتبات للموظفين في الحكومة بالسنة المالية |تفاصيل

قطع المياه

لمدة 16 ساعة.. قطع المياه عن هذه المناطق بمحافظة الجيزة مساء الجمعة

بالصور

مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية.. قد تسبب مضاعفات خطيرة دون أن تشعر

مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية
مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية
مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية

حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة لمواجهة الحرارة وخفض استهلاك الكهرباء

حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف
حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف
حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف

عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية

عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية
عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية
عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية

لتنمية البحيرات والمسطحات المائية..إطلاق 600 ألف زريعة أسماك ببحر أبو الأخضر بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

فيديو

الشهيد نقيب عبدالرحمن علي محمود

حكاية بطل | قصة استشهاد النقيب عبدالرحمن علي محمود .. فيديو

شروق عادل مذيعة صدى البلد

تفاصيل تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد