وزير البترول يبحث مع إيني الإيطالية خطط زيادة انتاج الغاز وحفر آبار جديدة

التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وفداً من شركة إيني الإيطالية، ضم المهندس فرانشيسكو جاسباري، مدير عام الشركة في مصر، والمهندس محمود أبو اليزيد، نائب المدير العام، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لخطط زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من مناطق امتياز الشركة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، الي جانب بحث تقدم اجراءات مشروع ربط حقل كرونوس القبرصي بمصر .

وخلال اللقاء، تابع الوزير مع مسئولي إيني موقف الأعمال الخاصة بوضع البئر شمال نيدوكو-2 على خريطة إنتاج الغاز قبل نهاية يونيو الجاري، بالشراكة مع شركة بي بي البريطانية، بما يضيف نحو 50 الي 60 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز.

كما بحث الجانبان الاستعدادات الخاصة بحفر البئر الجديدة جنوب غرب نور بالبحر المتوسط، والمخطط حفرها قبل نهاية العام الحالي، حيث أكد الوزير أهمية تضافر الجهود للإسراع ببدء الحفر قبل الموعد المخطط، وتناول اللقاء أيضاً بئر تورت-6 في مناطق عمل الشركة الفرعونية للبترول بالبحر المتوسط، التي تعمل بها بي بي كمشغل رئيسي بالشراكة مع إيني والتي سيجري حفرها أيضاً خلال العام الحالي.

كما ناقش الوزير مع وفد إيني آخر مستجدات مشروع تنمية حقل كرونوس القبرصي المستهدف ربط إنتاجه بمصر ، وموقف استكمال الإجراءات الفنية والتعاقدية الخاصة بالمشروع، مؤكداً علي التعاون القائم بين مصر وقبرص لدفع المشروع إلي مراحل التنفيذ واتخاذ قرار الاستثمار النهائيFID من تحالف الشركاء .

وأكد أن الوزارة ملتزمة بتسريع وتيرة الإجراءات، وتكثيف العمل المشترك مع أطراف المشروع ،

الذي سيؤدي إلي تعظين الاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية المصرية، ويدعم دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز.

حضر اللقاء المهندس سيد سليم العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والدكتور محمد الباجوري رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.