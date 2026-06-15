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مفاجأة أصحاب الأرض .. من هو علي أحمد المتألق مع كندا ضد البوسنة والهرسك؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة أصحاب الأرض .. من هو علي أحمد المتألق مع كندا ضد البوسنة والهرسك؟

كأس العالم
كأس العالم
قسم الرياضة

اتجهت الأنظار نحو علي أحمد، لاعب منتخب كندا، بعد أدائه المميز في تعادل منتخب بلاده أمام البوسنة والهرسك، بنتيجة 1-1، في إطار منافسات افتتاح مبارياته في كأس العالم.

وشهدت المباراة مشاركة علي أحمد في الشوط الثاني بديلًا مع المنتخب الكندي، ليسهم في تغيير شكل المباراة ومنح أصحاب الأرض أفضلية واضحة، بعدما كانوا متأخرين بهدف دون رد منذ الشوط الأول.

وقدم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا أداءً مميزًا، حيث صنع عدة فرص لزملائه، وكان من أبرز عناصر المنتخب الكندي في رحلة العودة بالنتيجة، كما ساهم في الضغط الهجومي خلال الدقائق الأخيرة بحثًا عن هدف الفوز.

من هو علي أحمد؟

وُلد علي أحمد في 10 أكتوبر 2000 بمدينة تورونتو الكندية، لأبوين من أصول إثيوبية ينتميان إلى إقليم أوروميا.

ورغم نشأته في كندا، خاض تجربة مبكرة في أوروبا، حيث أجرى اختبارًا ناجحًا مع نادي تورونتو عام 2018، لكنه فضّل عدم الانضمام إليه، وانتقل إلى البرتغال لخوض تجربة مماثلة مع نادي بيلينينسيش، قبل أن يعود لاحقًا إلى كندا.

والتحق علي أحمد بأكاديمية فانكوفر وايتكابس بين عامي 2020 و2022، قبل تصعيده إلى الفريق الأول.

وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2025، خاض 102 مباراة بقميص فانكوفر، سجل خلالها 8 أهداف، وساهم في تتويج الفريق بلقب البطولة الكندية ثلاث مرات.

وفي يناير 2026، انتقل إلى نادي نوريتش سيتي الإنجليزي بعقد يمتد لثلاثة أعوام ونصف العام، وشارك معه في 20 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

المسيرة الدولية

على الصعيد الدولي، ورغم أحقيته في تمثيل إثيوبيا، اختار علي أحمد الدفاع عن ألوان المنتخب الكندي.

ولم يسبق له تمثيل المنتخبات الكندية للفئات السنية، قبل أن ينضم مباشرة إلى المنتخب الأول عام 2023.

علي أحمد كندا كندا ضد البوسنة

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