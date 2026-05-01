العمالة المؤقتة بمراكز الشباب على طاولة النواب الثلاثاء المقبل

تقدمت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب بطلب إحاطة، للمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، استنادًا إلى ما ورد من شكاوى العاملين بمراكز الشباب المتعاقدين بعقود مؤقتة من خلال مجالس إدارتها، بشأن أوضاعهم الوظيفية والمعيشية.

وأعلنت “ سعيد” أنه من المقرر مناقشة طلب الإحاطة خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، للوقوف على تفاصيل الشكاوى وبحث الحلول التشريعية والإدارية المناسبة لها.

وأكدت عضو البرلمان أهمية مناقشة الملف بشكل موسع داخل اللجنة، بما يضمن الوصول إلى حلول عملية تحافظ على حقوق العاملين وتدعم كفاءة منظومة العمل بمراكز الشبا

يأتي هذا التحرك في إطار متابعة أوضاع العاملين بمراكز الشباب، خاصة في ما يتعلق بالعقود المؤقتة، بهدف تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الوظيفي وضمان انتظام بيئة العمل داخل تلك المنشآت.