النائب سعيد العماري يطالب بتطوير مركز شباب وإنشاء نادٍ رياضي خلال زيارة وزير الشباب لسيناء

تقدم النائب سعيد العماري، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، بطلب إلى وزير الشباب والرياضة خلال زيارته للمحافظة، بضرورة تطوير مركز الشباب بالقرية وإنشاء نادٍ رياضي متكامل لخدمة الأهالي.

وأكد العماري أن إنشاء مركز شباب مطور ونادٍ رياضي يمثلان إضافة مهمة لخدمة أبناء القرية وطلاب الجامعات، في ظل التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، بما يتماشى مع رؤية شاملة للنهوض بالخدمات التعليمية والرياضية ودعم مسيرة التنمية في شمال سيناء.

وجاء ذلك خلال زيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة شمال سيناء، في إطار الاهتمام المستمر بتطوير قطاعي الشباب والرياضة، واستكمالًا لاحتفالات أعياد سيناء الـ44، حيث استقبل النائب سعيد العماري الوزير في ختام جولته بالمحافظة.

وتفقد الوزير خلال الزيارة مركز شباب الشهداء الجاري إنشاؤه، للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة سير العمل، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول نسب الإنجاز والخطة الزمنية المقررة، بما يضمن الانتهاء من المشروع وفق الجدول المحدد.

ومن المقرر أن يضم المركز مجمع ملاعب رياضية متكامل، ومبنى اجتماعي، ومنطقة ترفيهية للأطفال، بما يوفر بيئة متكاملة تخدم مختلف الفئات العمرية داخل المجتمع المحلي.

ووجه وزير الشباب والرياضة بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، مؤكدًا حرص الدولة على التوسع في إنشاء وتطوير مراكز الشباب، خاصة في المناطق الحدودية، لما لها من دور مهم في تنمية مهارات الشباب واستثمار طاقاتهم

و قدّم نواب محافظة شمال سيناء الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة، على استجابته وتفاعله الإيجابي مع مطالب أبناء المحافظة، وتوجيهه بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الخدمية الخاصة بمراكز الشباب