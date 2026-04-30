بعد الجدل.. وزيرة الثقافة تنهي أزمة أكاديمية الفنون

في ضوء ما اثير مؤخراً من موضوعات تتعلق بالعملية التعليمية بقسم التصوير بالمعهد العالي للسينما .. إجتمعت معالي الأستاذة الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة مع الأستاذة الدكتورة رئيس أكاديمية الفنون والسيد الأستاذ الدكتور عميد المعهد العالي للسينما والسيد الأستاذ الدكتور وكيل المعهد العالي للسينما والأستاذ الدكتور رئيس قسم التصوير بالمعهد، حيث تم التأكيد على الإلتزام الكامل بأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل الأكاديمي والقرارات الصادرة من مجلس إدارة الأكاديمية تحقيقاً للمصلحة الفضلى للطلاب والعمل بالأكاديمية وحفاظاً على كيان أحد أهم صروح الفن فى العالم وهي أكاديمية الفنون.

وبذلك تتطوى صفحة الخلاف والله الموفق والمستعان.

وكان أصدر المعهد العالي للسينما بيانا توضيحيًا أكد خلاله احترامه الكامل للطلاب المبدعين، مشددًا على عدم انخراطه في الجدل الدائر عبر منصات التواصل الاجتماعي.



المعهد العالي للسينما يوضح موقفه: لا ننخرط في سجالات السوشيال ميديا ونحمي حقوق طلابنا.



وأوضح المعهد في بيانه تمسكه بنهجه القائم على عدم الانزلاق إلى ساحة التراشق أو تبادل الاتهامات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الصحفية، والتي تضمنت ادعاءات تمس سمعة أساتذة أكاديمية الفنون، مؤكدًا أن هذه المزاعم سيتم عرضها على الجهات المختصة للفصل فيها.



وشدد البيان على حرص إدارة المعهد على المصلحة العامة، مع تأكيد دعمها الكامل لأي قيادة واعية قادرة على احتواء الأزمات والتعامل معها بحكمة، إلى جانب الالتزام بالحفاظ على حقوق الطلاب الموهوبين وصون مكانة المعهد العريق.



وأشار المعهد إلى أن الحفاظ على صورته المؤسسية يمثل أولوية قصوى، لما لذلك من تأثير مباشر على رسالته التعليمية ودوره في تخريج أجيال من صناع السينما.



وفي سياق متصل، كان قسم التصوير بالمعهد قد أصدر بيانًا سابقًا أعرب فيه عن استنكاره لما وصفه بتجاهل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدور المعهد، رغم تبعيته لوزارة الثقافة ومساهمته في إعداد أجيال من صناع السينما في مصر والعالم العربي.