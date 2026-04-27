معهد التخطيط القومي يختتم برنامجاً تدريبيًا حول “ إعداد موازنات البرامج والأداء”

اختتم معهد التخطيط القومي برنامجًا تدريبيًا بعنوان «إعداد موازنات البرامج والأداء»، بمشاركة 39 متدربًا من العاملين بكلٍ من وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك في إطار جهوده المستمرة لدعم كفاءة إدارة المالية العامة وتعزيز تطبيق منهجيات الموازنة القائمة على البرامج والأداء.

وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين ضمت كلا من الدكتور خالد زكريا أمين أستاذ الإدارة المالية الحكومية، ومدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بالمعهد، والدكتور أحمد عاشور أستاذ الاقتصاد المساعد بالمعهد، و محمد السبكي، مستشار وزير المالية لشؤون موازنات البرامج والأداء.

وفي هذا الإطار، أكد أ.د. أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، حرص المعهد على دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، والارتقاء بكفاءة منظومة التدريب وبناء القدرات المؤسسية، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تستهدف تطوير الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، وذلك عبر تبني أحدث المنهجيات والتطبيقات في مجال التخطيط المالي القائم على النتائج.

هذا واستهدف البرنامج التدريبي التعريف بالمفاهيم الأساسية لموازنة البرامج والأداء ودورها في إصلاح إدارة المالية العامة، إلى جانب التمييز بين أنواع الموازنات المختلفة مثل الموازنة التقليدية وموازنة الأداء وموازنة البرامج والموازنة الصفرية وإطار الإنفاق متوسط الأجل، مع استعراض آليات ربط الموازنة بالسياسات العامة والخطط الاستراتيجية، وترجمة الأهداف التنموية إلى برامج قابلة للتنفيذ والقياس، فضلًا عن تصميم الهيكل البرامجي للمؤسسات الحكومية بما يشمل البرامج والأنشطة والمخرجات ومؤشرات الأداء.

ويتضمن البرنامج التدريبي إعداد مؤشرات أداء فعّالة وفق معايير SMART وربطها بالأهداف والنتائج المرجوة، إلى جانب تحليل التكاليف وتقدير تكلفة المخرجات والنتائج بما يعزز كفاءة وفعالية البرامج الحكومية. كما يتناول تطبيق أدوات المتابعة والتقييم (M&E) لقياس الأداء المالي والفني للبرامج وتحليل الانحرافات، فضلًا عن استعراض التجربة المصرية في هذا المجال وما شهدته من تطورات وتحديات في إطار جهود الإصلاح المالي والإداري للدولة، فضلاً عن تحليل ومقارنة التجارب الدولية ذات الصلة، واستخلاص الدروس المستفادة بما يدعم تطوير التجربة الوطنية وتعزيز فاعليتها.