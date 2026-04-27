سقوط أجزاء من عمارة| شقيق هدير "ضحية المحلة" في أول تصريح يكشف تفاصيل مؤثرة.. وهذا مصير طفلها

حالة من الحزن والصدمة سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حادث مأساوي هز الرأي العام وأثار تعاطفا واسعا بين المواطنين، إثر وفاة شاب وفتاة بشكل مفاجئ ومؤلم، فقد تحول مرور عابر إلى نهاية مأساوية، بعد انهيار أجزاء من عقار سكني، في واقعة أعادت تسليط الضوء على خطورة الإهمال في مواقع البناء.

وشهدت منطقة أبوراضي بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل حادثا مروعا أسفر عن وفاة فتاة وشاب، إثر سقوط أجزاء من عمارة سكنية تحت الإنشاء أثناء مرورهما أسفلها.

وقد تم نقل الضحايا بسيارات الإسعاف إلى طوارئ مستشفى المحلة العام، حيث لفظا أنفاسهما بمجرد وصولهما.

في أول تصريحات له بعد الحادث، كشف سيف الفضالي، شقيق هدير "ضحية المحلة الكبرى" لـ "صدى البلد": تفاصيل مؤثرة عن الواقعة، مؤكدا أن الأسرة تحتسب الفقيدة عند الله، ومشددا على الإيمان بالقضاء والقدر، كما أوضح مصير طفلها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها العائلة.

وأضاف الفضالي: "بنؤمن بربنا وبقضاءه مهما كان موجع.. لو ما كانتش الحادثة دي حصلت، كان القدر هييجي في صورة تانية، لأنه في النهاية ده عمر مكتوب.. ربنا أخد أمانته، هو وحده اللي بيستردها في وقته".

وأشار الفضالي: "ابنها هيتربي وسطنا، هنرعاه كأنه قطعة من قلبها لسه عايشة وسطنا، هيكبر بحب أهله، وهيكون السند اللي يخفف وجع الفراق ويصبر قلوبنا عليها".

وتابع: "هو أغلى ما تركته لنا، وذكراها الجميلة اللي بتجدد فينا القوة كل يوم، وإحنا على يقين إن روحها في رحمة ربنا، في مكان أفضل بإذن الله، لأنها كانت دايما سباقة للخير، حريصة على رضا ربها، بقلب طيب وسيرة طيبة.. نسأل الله يجمعنا بيها في الجنة ويجعل ابنها من الصالحين ويبارك في عمره".

والجدير بالذكر، أن أخطرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بعد تلقي بلاغ من مأمور قسم شرطة أول المحلة، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بوفاة الفتاة هدير السيد مطاوع والشاب محمد حسام حرحيره، إثر سقوط أجزاء من عقار تحت الإنشاء عليهما أثناء مرورهما أسفله بمنطقة أبوراضي.

وعلى الفور، انتقلت حينها القيادات الأمنية مدعومة بقوات الشرطة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة، حيث تبين تعرض أجزاء من العمارة للانهيار.

كما تم تكليف إدارة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وظروفها، فيما جرى تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.