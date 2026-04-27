مصرع طفلة وإصابة أخرى في حادث ميكروباص بكفر شكر.. والنيابة تأمر بالدفن

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها فى حادث تصادم بكفر شكر وأصيبت أخرى، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص أثناء عودتهما من حضانة خاصة وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة والاستعلام عن حالة الطفلة المصابة.



بلاغا بالواقعة



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وبالفحص والمعاينة الأولية تبين مصرع الطفلة "هيام. م. ص" 4 سنوات، مقيمة بمدينة كفر شكر، بعد تعرضها للدهس بواسطة سيارة ميكروباص أثناء عودتها من الحضانة خارج قرية تصفا، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها إلى المستشفى.



كما أسفر الحادث عن إصابة الطفلة "عائشة. أ. ص" 4 سنوات، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم التحفظ على موقع الحادث لحين انتهاء الفحص.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.