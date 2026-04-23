إصابة طبيب أسنان في حادث بالدقهلية

أصيب طبيب أسنان بالإدارة الصحية بمطروح بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم سيارة. ملاكى وأتوبيس أمام قرية وزير ؛ طريق جمصة - المنصورة بمحافظة الدقهلية .



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي وأتوبيس على طريق جمصة -المنصورة أمام قرية وزير.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتبين إصابة أحمد عادل أمين طببب أسنان بالإدارة الصحية بمطروح 28 عاما حيث أصيب بكسر مفتوح بالركبة اليمني سحجات بالجسم

اشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصاب إلى مستشفى بلقاس وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.