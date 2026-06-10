قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحالف كواد.. رباعي دولي لمواجهة الصعود الصيني
بعد وفاته.. تفاصيل الساعات الأخيرة ورحلة مرض عبد العزيز مخيون
صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»
تداول إجابات جبر إعدادية الدقهلية والأقصر وعلوم المنيا على جروبات الغش بتليجرام
مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت.. وتؤكد تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة
اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان عبد العزيز مخيون وتفاصيل مرضه
الصحة تغلق مركز الماسة الطبي بالمرج.. وضبط مخزن أدوية غير مرخص
جروبات الغش تنشر حل دراسات إعدادية الجيزة بعد25 دقيقة من توزيعه باللجان
قبل ما تنزل.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الأربعاء 10 يونيو
الذهب في أدنى مستوى له منذ 11 أسبوعا.. تراجع جديد لأسعار الذهب محلياً وعالمياً اليوم
لو مش معاك فلوس تتصدق ردد هذا الدعاء
قبل وفاته.. عبد العزيز مخيون: سيد صادق صديق عمري والجمهور كان مشتاقًا لرؤيته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منال عوض: تنفيذ 48 حملة تفتيش بـ11 محافظة وفحص 20 شكوى للمواطنين

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً حول أبرز جهود وأنشطة قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة خلال شهر مايو 2026، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الانضباط والحوكمة داخل وحدات الإدارة المحلية.

نتائج الحملات التفتيشية

وأوضح التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة أن القطاع نفذ خلال الشهر الماضي عدد 48 حملة تفتيشية متنوعة ما بين حملات مخططة ومفاجئة وفحص شكاوى من المواطنين، شملت 11 محافظة هي: القاهرة والجيزة والغربية وكفر الشيخ والسويس والدقهلية ودمياط والفيوم والشرقية وبني سويف والمنيا، وذلك لمتابعة أداء عدد من الوحدات المحلية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف التقرير أن حملات القطاع تضمنت فحص ومتابعة 20 شكوى مقدمة من المواطنين، تنوعت بين شكاوى خاصة بالتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتراخيص البناء، والإشغالات، والمرافق، والمخالفات المالية والإدارية والبيئية، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها والعمل على إزالة أسباب الشكوى وتذليل المعوقات التي تواجه المواطنين.

وأشار التقرير إلى أن جهود القطاع أسفرت عن إحالة 4 حالات إلى النيابات المختصة والشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، كما شارك مسؤولو القطاع في عدد من جلسات الاستماع والتحقيقات الخاصة بالتقارير المحالة للنيابات المختصة والجهات المعنية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة ستواصل جهود المتابعة والتفتيش الميداني بكافة المحافظات، لرصد أية معوقات تواجه العمل المحلي والتعامل الفوري معها، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بالوحدات المحلية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش يضطلع بدور مهم في متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ومنظومة تراخيص البناء والتصالح على مخالفات البناء، والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومنظومة النظافة والحملات الميكانيكية، والمراكز التكنولوجية، ومنظومة المحال العامة، ومتابعة شكاوى المواطنين، فضلاً عن عدد من الملفات والتكليفات ذات الأولوية.

كما أكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد مخالفات البناء أو المتغيرات المكانية غير القانونية، مشددة على ضرورة التعامل الحاسم مع أية مخالفات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على هيبة الدولة وسيادة القانون.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني المستمر والمرور الدوري لرصد أية مخالفات والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الفوري مع المتغيرات غير القانونية، بما يساهم في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة.

التنمية المحلي التنمية المحلية والبيئة منال عوض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قصف صاروخي

الرد الفوري.. الحرس الثوري الإيراني يطلق صواريخ ومسيّرات نحو أهداف أمريكية بالمنطقة

الذهب

هبوط مفاجئ للذهب.. المعدن الأصفر يخسر 1% ويتراجع بقوة بعد الضربات الأمريكية ضد إيران

سعر الذهب في مصر

في أدني مستوياته .. الذهب يواصل الخسارة بالسوق المحلي والعالمي اليوم

نشأت الديهي

أنت زعّلت مصر | نشأت الديهي يوجّه رسالة صادمة لـ نجيب ساويرس

الدواجن

انخفاض 9 جنيهات في الكيلو .. أسعار الدواجن تُفاجئ المُستهلكين اليوم

كأس العالم

دعوات لمقاطعة كأس العالم 2026.. احتجاجات حاشدة تعطل الوصول إلى ملعب الافتتاح في مكسيكو

كاف

قرار صادم من كاف قبل المونديال.. عقوبة مفاجئة على مدافع منتخب مصر تثير الجدل

محمد شريف

قرار محمد شريف من الرحيل عن الأهلي

ترشيحاتنا

النائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب

نائب: تأكيد الرئيس السيسي دعم وحدة السودان يجسد الدور المصري المحوري في حماية أمن واستقرار المنطقة

مجلس الشيوخ

برلماني: اجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة يعكس الدور المصري المحوري في تعزيز فرص التهدئة

سيد سمير

برلماني: مصر تقود معركة السلام بالمنطقة وتؤكد أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولوياتها

بالصور

تحالف كواد.. رباعي دولي لمواجهة الصعود الصيني

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

طرح الجيل الثالث من أودي Q7 موديل 2027.. صور

أودي Q7 الجديدة
أودي Q7 الجديدة
أودي Q7 الجديدة

بأرخص سعر.. شركة GAC تطلق أول تاكسي طائر يخلصك من الزحام

التاكسي الطائر GAC
التاكسي الطائر GAC
التاكسي الطائر GAC

سر المطاعم في مطبخك .. طريقة عمل الأرز بالحبة الطويلة المفلفلة الناجحة 100%

طريقة عمل الأرز بالحبة الطويلة المفلفلة الناجحة 100%
طريقة عمل الأرز بالحبة الطويلة المفلفلة الناجحة 100%
طريقة عمل الأرز بالحبة الطويلة المفلفلة الناجحة 100%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد