بعد إصابته بجرح نافذ.. إنقاذ حياة مواطن تعرض لحادث بكفر الشيخ

نجح فريق طبي بمستشفى سيدي سالم المركزي بكفر الشيخ، في إنقاذ حياة مريض تعرض لحادث أدى إلى إصابته بجرح نافذ بالبطن من الناحية البسرى ونزيف داخلي بالبطن، وذلك تحت إشراف الدكتور محمود هاشم، مدير المستشفى.

وكان قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل الحالة، وعقب إجراءات الفحوصات المطلوبة بواسطة المعمل وطبيب السونار قرر أخصائي الجراحة التدخل الجراحي العاجل.

وعلى الفور، جرى تجهيز غرفة العمليات واجراء التدخل المطلوب وخروج الحالة بصحة جيدة للعناية المركزة بالمستشفى.

ضم الفريق الطبي والجراحي، كلاً من الدكتور زغلول الشباسي، استشاري الجراحة العامة، والدكتورة آية جميل، أخصائي التخدير، تحت إشراف الدكتور إيهاب خميس، رئيس قسم الجراحة، ووليد الرامي، مشرف العمليات.