القومي للبحوث الفلكية: لا مخاوف إطلاقا على تأثر مصر بزلزال جزيرة كريت

​طمأن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور طه توفيق رابح، المصريين بعدم الانزعاج جراء الهزات الأرضية الأخيرة، حيث يقع مركزها في جزيرة كريت بالقرب من اليونان، مؤكدا أنه لا مخاوف إطلاقا على تأثر مصر بسبب حدوث حركة تكتونية نتيجة فالق (صدع) في البحر المتوسط.

وقال رئيس المعهد - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الهزة الأرضية التي وقعت اليوم تبعد 400 كيلو متر شمال مرسى مطروح، ولم يرد للمركز ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية التي بلغت قوتها 4،65 على مقياس ريختر.

وأضاف أن المعهد لديه أجهزة حديثة تمكنه من معرفة قوة الهزة الأرضية ومصدرها، وأن هناك جهازا يفيد بمدى شعور الإنسان بالهزة الأرضية، لافتا إلى أن منطقة جزيرة كريت تعد منطقة نشطة لحدوث الزلازل.

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اليوم "الاثنين" هزة أرضية على بعد 400 كيلومتر شمال مرسى مطروح بقوة 4،65 درجة على مقياس ريختر.

وذكر بيان صادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن الهزة الأرضية وقعت اليوم في تمام الساعة 09:45 صباحاً بالتوقيت المحلي، خط عرض 34.85 شمالا، وخط الطول 26.28 شرقا، والعمق 26.98 كم.

وأشار البيان إلى أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة مع عدم وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.