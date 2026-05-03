أحمد موسى عن نظام الطيبات : دجل طبي وفيه ناس ماتت بسببه .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأيام المقبلة | أخبار التوك شو

الزراعة: الكلب بينام 16 ساعة.. وخطة متكاملة للسيطرة على الكلاب الضالة

قال الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة تتبنى خطة متكاملة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، بالتنسيق مع الأجهزة المحلية، مشيرًا إلى أن أعداد الكلاب في مصر تتراوح ما بين 8 إلى 11 مليون كلب.



رئيس صحة النواب: وقف الإنسولين وعلاجات الأمراض المزمنة خطرً على حياة المرضى

أكد الدكتور شريف باشا سيف، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة تتحرك بشكل عاجل لإعداد تعديلات تشريعية جديدة تهدف إلى تغليظ العقوبات ضد كل من يروج لمعلومات طبية غير مثبتة علميًا أو يدفع المرضى للتخلي عن العلاجات المعتمدة، مشددًا على أن حماية صحة المواطنين مسؤولية لا تقبل التهاون.



الخير قادم.. أحمد موسى: صفر مستحقات لشركات التنقيب عن الغاز والبترول خلال شهرين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه في يونيو 2024 كانت هناك أزمة دولار في مصر، وهناك من روجوا أن البلد خربانة وهتخرب ومفيش أمل فيها في سداد ما عليها من مستحقات لشركات التنقيب.



إحنا رقم واحد.. شركة تنمية الريف المصري: مصر تتربع على عرش إنتاج التمور عالميا

أكد اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصري، أن بعض الشركات وصلت لزراعة مليون شجرة نخيل لإنتاج التمور على مستوى الجمهورية.



عودة الشتوية .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأيام المقبلة

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس السائدة على البلاد في ظل التقلبات التي تشهدها البلاد خلال الساعات الأخيرة خاصة الرياح المثيرة للرمال والأتربة.



أبو العينين: مصر ترفض تهجير الفلسطينين.. وعلى المحتل الإسرائيلي ترك أرضهم

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا، عن تكريم جامعة عين شمس للنائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط ونائب رئيس مركز كميت للتحكيم الدولي، وذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر “القانون والطاقة” الذي نظمته كلية الحقوق، بمشاركة نخبة من القضاة والخبراء الدوليين.



نشأت الديهي يعتذر على الهواء ويهاجم نظام الطيبات ويكشف مفاجأة عن ضياء العوضي

قدّم الإعلامي نشأت الديهي اعتذارًا على الهواء خلال برنامجه “بالورقة والقلم” المذاع عبر قناة “Ten”، عن عدم تصديه في وقت مبكر للأفكار التي طرحها الدكتور الراحل ضياء العوضي بشأن ما يُعرف بـ“نظام الطيبات”، مؤكدًا أنه كان يجب مواجهتها منذ بدايتها وكشفها للرأي العام.



منها عدم شرب المياه .. أستاذ جهاز هضمي يكشف مفاجأة عن أسباب وفاة ضياء العوضي

كشف الدكتور هشام الخياط أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، الأسباب المحتملة لوفاة الدكتور ضياء العوضي .



الصحة: سحبنا ترخيص مزاولة المهنة من ضياء العوضي وأي بروتوكول علاجي لازم يمر بإجراءات

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن أي معلومة لا يمكن أن تتحول لبروتوكولات علاجية لعلاج المرضى إلا بعد تجارب سريرية ومراجعة نقدية صارمة من الجهات العلمية المختصة قبل تطبيقها .



كلام فارغ وهراء.. أحمد موسى يطالب الأعلى لتنظيم الإعلام بحذف فيديوهات ضياء العوضي

طالب الإعلامي احمد موسى، رئيس المجلس الأعلى للإعلام بحذف جميع فيديوهات ضياء العوضي من مواقع التواصل والقنوات .



دجل طبي.. أحمد موسى: فيه ناس ماتت بسبب نظام الطيبات لضياء العوضي

أكد الإعلامي احمد موسى، أن هناك انتشار لظاهرة الدجل الطبي على مواقع التواصل الاجتماعي وهناك معلومات مغلوطة ترتبط بصحة المصريين.



علاج بالوهم ينتهي بمأساة .. زوج ضحية يكشف كواليس صادمة لنظام الطيبات

كشف الدكتور محمود البريدي، زوج إحدى ضحايا ما يُعرف بنظام الطيبات، تفاصيل مؤلمة عن اللحظات الأخيرة في حياة زوجته، مؤكدًا أنها انساقت وراء تجربة علاجية غير موثوقة بعد تأثرها بمحتوى متداول عبر وسائل الإعلام.