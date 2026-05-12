مركز شباب ببا يتوج بدوري القطاعات مواليد 2007.. وعزام يسلم كأس البطولة

توج فريق مركز شباب ببا بدوري قطاعات الجمهورية، مواليد 2007، بعدما تمكن من انتزاع فوز ثمين ومستحق على نظيره نادي مبارك بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب نادي الإعلاميين بمدينة السادس من أكتوبر.

وعقب صفارة النهاية، بدأت مراسم التتويج بحضور مميز من الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث شهد الحفل، الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام لاتحاد الكرة، وصلاح علي، مدير إدارة مسابقات الشباب والناشئين.

وقام الدكتور مصطفى عزام بتسليم كأس البطولة لقائد فريق مركز شباب ببا، بالإضافة إلى تسليم المكافأة المالية المخصصة لبطل الدوري، والتي بلغت قيمتها 75 ألف جنيه، مشيداً بالمستوى الفني المتميز، الذي قدمه الناشئون والروح الرياضية التي سادت اللقاء الختامي.