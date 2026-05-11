اتحاد الكرة يراجع اللائحة لحسم ممثل مصر في الكونفدرالية

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حالة من الجدل شهدتها الساعات الماضية بشأن الفريق الذي سيشارك في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد تتويج فريق زد إف سي ببطولة الكأس.

وأوضح شوبير خلال برنامجه الإذاعي، أن بعض الآراء داخل الوسط الكروي أشارت إلى أن اللوائح قد تمنح الأفضلية لـ زد إف سي، بينما رأى آخرون أن سيراميكا كليوباترا هو الأحق بالمشاركة في البطولة القارية.

وأضاف أن مصدرًا مسؤولًا داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أكد له أن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، سيجري اتصالاته خلال الفترة المقبلة لمراجعة اللوائح بشكل دقيق، قبل الإعلان الرسمي عن الفريق الذي سيمثل مصر في البطولة، مشيرًا إلى أن القرار النهائي سيتم حسمه وإعلانه بعد الانتهاء من دراسة الموقف بشكل كامل.