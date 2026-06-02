الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال مبادرة «جميلة يا بلدي» بمركز فوة.. صور

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال مبادرة «جميلة يا بلدي» بمركز فوّة، وذلك بعد مرور 30 يومًا على تدشين المبادرة تحت شعار «إيد واحدة.. بلدنا أجمل»، والتي تستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى النظافة العامة والتجميل بقرى ومدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد، ومحمد ضبعون، رئيس مركز ومدينة فوه، والدكتورة دار السلام حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن المبادرة مستمرة في جميع قرى ومدن المحافظة، حيث حققت نتائج إيجابية منذ انطلاقها من خلال رفع كفاءة الشوارع والميادين والمداخل الرئيسية، وتطوير منظومة النظافة العامة، وأعمال التشجير والتجميل ودهان البلدورات، فضلًا عن رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وتحسين المظهر الحضاري بمختلف المناطق.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن المبادرة تعتمد على تكامل الأدوار بين الأجهزة التنفيذية والجهات الشريكة، بمشاركة جامعة كفرالشيخ، والأزهر الشريف، والكنيسة، والأوقاف، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية، بما يسهم في نشر الوعي البيئي وتعزيز السلوك الحضاري ودعم جهود التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أنه يتم تنفيذ حملات توعوية مكثفة لضمان وصول أهداف المبادرة إلى جميع المواطنين، إلى جانب الاستعانة بالمعدات الحديثة وماكينات تخطيط الشوارع والمكانس الآلية، وتوفير زي موحد يحمل اسم وشعار المبادرة، بما يعزز من كفاءة العمل ويرتقي بالمظهر العام.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن المبادرة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل المحور التوعوي من خلال الندوات وحملات طرق الأبواب، والمحور الفني الذي يستهدف تطوير منظومة النظافة والتجميل باستخدام أحدث المعدات، والمحور المجتمعي الذي يعزز مشاركة الشباب ومؤسسات المجتمع المدني في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة.

وشدد محافظ كفرالشيخ على أهمية استمرار التعاون بين جميع الجهات المعنية والمواطنين للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات، مؤكدًا أن المحافظة تواصل المتابعة الميدانية المستمرة لضمان استدامة الأعمال وتحقيق المستهدفات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ودعا محافظ كفرالشيخ أهالي المحافظة إلى مواصلة المشاركة الإيجابية في المبادرة والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة وصحية ودعم مسيرة التنمية الشاملة.

