لإحياء سنة الإقراء.. أوقاف كفر الشيخ تعقد مقارئ الأعضاء| صور

عقدت مديرية أوقاف كفر الشيخ مقارئ الأعضاء بمختلف إداراتها الفرعية؛ سعيًا إلى ترسيخ الإتقان في تلاوة كتاب الله، وضبط أحكام التجويد، وإحياء سنة الإقراء والإجازة بالسند المتصل، وتخريج أئمة متقنين يحملون لواء القرآن أداء وتعليما، بما يُعزز جودة الأداء وحسن التلقي، ويُسهم في تحسين مستوى التلاوة وفهم المعاني والمقاصد القرآنية على الوجه الصحيح.

وشهدت المجالس القرآنية تفاعلًا ملحوظًا من الأعضاء المشاركين، انطلاقًا من العناية بكتاب الله أداء وتجويدا، وتوسيع دوائر التحفيظ والإقراء لإعداد جيل متقن لكتاب الله، بما يُسهم في عمارة المساجد بالقرآن الكريم، ليعلو صوت القرآن الذي يلامس القلوب، إيمانًا بأن أهل القرآن تيجان على الرؤوس.

وأكد القائمون على تنفيذ الفعاليات أن هذه الأنشطة تأتي تنفيذا للمحاور الاستراتيجية لوزارة الأوقاف، لا سيما محور بناء الإنسان وتنشئة شخصية قوية شغوفة بالعلم، انطلاقا من رؤية الوزارة القائمة على تحصين وبناء المجتمع، مؤكدين أن العمل الدعوي مسئولية مشتركة تتطلب الالتزام بالضوابط المنظمة وتعظيم رسالة المسجد الدعوية والتربوية.

وتُنفذ هذه الجهود تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الدكتور السيد حسين عبد الباري، رئيس القطاع الديني، وبإشراف ومتابعة الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، لنشر خطاب ديني وسطي معتدل يُسهم في بناء الإنسان فكريًّا وسلوكيًّا.