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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026 وقيمة الزيادة

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026 وقيمة الزيادة
موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026 وقيمة الزيادة
محمد غالي

يبحث أصحاب المعاشات والمستفيدون عن موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026، خاصة مع اقتراب تطبيق الزيادة السنوية المقررة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي ينتظرها ملايين المواطنين لتحسين مستويات الدخل ومواجهة الأعباء المعيشية.

موعد صرف معاشات يوليو 2026

موعد صرف معاشات يوليو 2026

من المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر يوليو 2026 اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026، وذلك وفقا للجدول الزمني المعتاد لصرف المعاشات في بداية كل شهر.

ويكتسب صرف معاشات يوليو أهمية خاصة هذا العام، نظرا لتزامنه مع بدء تطبيق الزيادة السنوية المقررة قانونا لأصحاب المعاشات، والتي يتم صرفها مع مستحقات شهر يوليو من كل عام.

أماكن صرف المعاشات

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي العديد من الوسائل التي تمكن أصحاب المعاشات من صرف مستحقاتهم بسهولة، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المنتشرة بجميع المحافظات.
مكاتب البريد المصري.
منافذ فوري المعتمدة.
بطاقات "ميزة" من خلال ماكينات الصراف الآلي.
المحافظ الإلكترونية التابعة للبنوك وشركات الاتصالات.

موعد صرف معاشات يوليو 2026

زيادة المعاشات 2026

يترقب أصحاب المعاشات الإعلان الرسمي عن نسبة الزيادة الجديدة المقرر تطبيقها اعتبارا من يوليو 2026، حيث ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على زيادة سنوية للمعاشات بنسبة لا تتجاوز 15%، وذلك بعد إجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة واعتمادها من الجهات المختصة.

ومن المنتظر أن تكشف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الفترة المقبلة عن النسبة النهائية للزيادة وآليات تطبيقها على مختلف شرائح أصحاب المعاشات.

الحد الأدنى والأقصى للمعاشات

وكان جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أعلن في وقت سابق رفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين إلى التقاعد اعتبارا من يناير 2026 ليصل إلى 1755 جنيها بدلا من 1495 جنيها، كما ارتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيها مقارنة بـ11600 جنيه سابقا.

ومع بدء تطبيق زيادة يوليو 2026، من المتوقع أن ترتفع قيم المعاشات مجددا وفقا للنسبة التي سيتم اعتمادها رسميا.

موعد صرف معاشات يوليو 2026

الاستعلام عن المعاشات

يمكن لأصحاب المعاشات والمستفيدين الاستعلام عن بيانات المعاش والرقم التأميني من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي يتيح عددا من الخدمات الإلكترونية، من بينها:

الاستعلام عن قيمة المعاش.
متابعة الزيادات المقررة.
معرفة مواعيد الصرف.
تحديث البيانات الشخصية.
تقديم الشكاوى والاستفسارات.

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