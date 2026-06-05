الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم و غدا.. استمرار الأجواء شديدة الحرارة

يبحث عدد كبير من المواطنون عن حاله الطقس ودرجات الحرارة، والتي من جانبها أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لحالة اليوم وغدا ، مؤكدة استمرار الموجة الحارة التي تؤثر على مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تسود أجواء شديدة الحرارة على أغلب المناطق خلال ساعات النهار، مع تفاوت درجات الحرارة بين السواحل الشمالية والمحافظات الداخلية.

حاله الطقس ودرجات الحرارة

حاله الطقس ودرجات الحرارة

حاله الطقس ودرجات الحرارة

ومن المتوقع أن يكون الطقس مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، بينما يسود طقس حار على الإسكندرية والعلمين ومناطق الوجه البحري، في حين تشهد القاهرة الكبرى ومحافظات شمال وجنوب الصعيد أجواء شديدة الحرارة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى على السواحل الشمالية الشرقية بين 28 و30 درجة مئوية، فيما تسجل الإسكندرية والعلمين ما بين 32 و33 درجة مئوية.

كما تتراوح على مطروح والسلوم بين 33 و37 درجة مئوية، بينما تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 35 و36 درجة مئوية.

أما محافظات شمال الصعيد فتشهد درجات حرارة تتراوح بين 37 و38 درجة مئوية، فيما تسجل محافظات جنوب الصعيد أعلى معدلات الحرارة على مستوى الجمهورية، حيث تتراوح بين 40 و42 درجة مئوية.

وأشارت الهيئة إلى أن درجة الحرارة المسجلة في الظل على القاهرة الكبرى بلغت نحو 36 درجة مئوية، مع الإحساس بدرجات حرارة أعلى نتيجة تأثير أشعة الشمس المباشرة وارتفاع نسب الرطوبة.

حاله الطقس ودرجات الحرارة

كما أوضحت أحدث صور الأقمار الصناعية تقدم غطاء من السحب المتوسطة والعالية على مناطق من الصحراء الغربية، ما يهيئ الفرصة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، في حين تظهر سحب عالية على مناطق متفرقة من شمال الصعيد دون أن يكون لها تأثيرات جوية ملحوظة.

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، خاصة في المناطق التي تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، للوقاية من الإجهاد الحراري والحفاظ على سلامة الجسم خلال الأجواء الحارة.





حاله الطقس ودرجات الحرارة

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة



- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى من 36 إلى 37 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى من 28 إلى 30 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى من 37 إلى 40 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى من 42 إلى 44 درجة.

حاله الطقس ودرجات الحرارة

وأكدت الهيئة بالتأكيد على ضرورة متابعة التحديثات الصادرة عنها بشكل دوري.