ترقب الزيادة.. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026 وخطوات الاستعلام

يترقب ملايين من أصحاب المعاشات في مختلف المحافظات موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026، حيث تزايدت تساؤلات أصحاب المعاشات خلال الساعات الأخيرة حول حقيقة زيادة معاشات شهر يوليو 2026، وذلك بعد البيان الصادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الأخير بشأن الزيادة السنوية المقررة لأصحاب المعاشات، مع بدء صرف مستحقات شهر يوليو، وحرص المستفيدين على معرفة قيمة المعاش بعد تطبيق أي زيادات مرتقبة.

موعد صرف معاشات شهر يوليو

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بدء صرف معاشات شهر يوليو 2026 اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو، وتصرف زيادة المعاشات السنوية لشهر يوليو بنسبة تصل إلى 15%، وذلك ضمن الجدول الزمني المعتمد لصرف المعاشات شهريًا، بما يضمن سهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم دون تكدس أو ازدحام.

زيادة المعاشات تدخل حيز التنفيذ في يوليو

يتزامن صرف معاشات يوليو 2026 مع تطبيق الزيادة السنوية للمعاشات، تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي ينص على إقرار زيادة دورية لأصحاب المعاشات اعتبارًا من الأول من يوليو من كل عام.

وفي هذا السياق، أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الزيادة السنوية للمعاشات تستحق اعتبارًا من الأول من يوليو من كل عام وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مشيرة إلى أنها تواصل حاليًا إعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة المقررة للعام الجاري، على أن يتم الإعلان عنها رسميًا فور الانتهاء منها.

وتواصل الجهات المختصة حاليًا الانتهاء من الدراسات المالية والاكتوارية الخاصة بنسبة الزيادة الجديدة، تمهيدًا للإعلان عنها رسميًا خلال الفترة المقبلة، على أن يتم صرفها مع معاشات شهر يوليو.

أماكن صرف معاشات يوليو 2026

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عدة وسائل لصرف المعاشات بهدف التيسير على المواطنين وتقليل الضغط على منافذ الصرف، وتشمل:

1- مكاتب البريد المصري.

2- فروع البنوك المختلفة.

3- المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.

4- منافذ فوري المعتمدة.

خطوات الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن بيانات المعاش إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عبر اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وذلك من خلال الضغط هنــــــــــــــــــا.

2- اختيار خدمة صاحب معاش.

3- الضغط على الخدمات التأمينية.

4- اختيار الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

5- إدخال الرقم القومي بشكل صحيح.

6- الضغط على زر استعلام لعرض تفاصيل المعاش والبيانات الخاصة بالمستفيد.