وزير الرياضة يطمئن على رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو بعد تعرضه لحادث مروري

أجري جوهر نبيل ، وزير الشباب والرياضة ، اتصالاً هاتفياً بالمستشار ، محمد مصطفي، رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ، وذلك للاطمئنان عليه بعد تعرضه لحادث مروري .

واطمئنان جوهر نبيل خلال الاتصال علي الحالة الصحية لرئيس اتحاد التايكوندو ، متمنيا له الشفاء العاجل ، وكان المستشار، محمد مصطفي قد تعرض لحادث مروري أليم .

في سياق أخر التقي جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بكلا من / ألكسندر فينوكوروف رئيس الاتحاد الروسي لرفع الأثقال و رئيس مجموعة ماراثون الاستثمارية وماراط فيليبوف أمين عام المجلس الرئاسي بالاتحاد الروسي لتطوير الثقافة البدنية والرياضة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون الرياضي بين البلدين وتطوير المشاريع المشتركة في مجالات الرياضة والشباب .

كما تطرق اللقاء الي كيفية تحقيق الاستفادة من الخبرات الروسية الكبيرة وتحقيق المزيد من التعاون مع الجانب الروسي فى مجال رفع الاثقال والجمباز و مختلف الرياضات واقامة الماراثونات.



كما تم الاتفاق علي تبادل إقامة المعسكرات بين البلدين ، في مختلف الألعاب وايضا الاستعانة بتأهيل المدربين المصريين في الألعاب التي تتميز وتتفوق بها روسيا.