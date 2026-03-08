قفزة تاريخية.. لماذا تخطى سعر الدولار 52 جنيها في البنوك اليوم؟

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026، قفزة كبيرة ليتجاوز مستوى 52 جنيهًا في عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، في سابقة تعد الأولى من نوعها داخل القطاع المصرفي.

وجاء هذا الارتفاع وسط حالة من الترقب في الأسواق المالية، مع متابعة دقيقة من المستثمرين والمواطنين لتحركات سعر الدولار مقابل الجنيه وتأثيره المباشر على أسعار السلع والاستيراد وحركة الاقتصاد.



سعر الدولار اليوم في البنوك

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستويات مرتفعة خلال تعاملات اليوم، حيث جاءت الأسعار في عدد من البنوك على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري

52.11 جنيه للشراء

52.21 جنيه للبيع

بنك مصر

52.11 جنيه للشراء

52.21 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB)

52.11 جنيه للشراء

52.21 جنيه للبيع

بنك القاهرة

52.11 جنيه للشراء

52.21 جنيه للبيع

بنك فيصل الإسلامي

52.11 جنيه للشراء

52.21 جنيه للبيع



المصرف المتحد

52.11 جنيه للشراء

52.21 جنيه للبيع

البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB)

52.11 جنيه للشراء

52.21 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية

52.01 جنيه للشراء

52.11 جنيه للبيع

بنك HSBC

52.11 جنيه للشراء

52.21 جنيه للبيع

بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

52.12 جنيه للشراء

52.22 جنيه للبيع

وتوضح هذه الأرقام أن الدولار تجاوز مستوى 52 جنيهًا في أغلب البنوك مع نهاية تعاملات اليوم.



التوترات الجيوسياسية تشعل الأسواق

يرى خبراء الاقتصاد أن الارتفاع الأخير في سعر الدولار مقابل الجنيه يرتبط بشكل مباشر بالتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، خاصة مع العمليات العسكرية والتصعيد بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وفي مثل هذه الظروف تميل الأسواق العالمية إلى الملاذات الآمنة وعلى رأسها الدولار الأمريكي، ما يؤدي إلى زيادة الطلب عليه عالميًا وارتفاع قيمته أمام العديد من العملات.

خروج بعض الاستثمارات الأجنبية

من بين العوامل التي ساهمت في صعود سعر الدولار مقابل الجنيه حدوث تخارجات محدودة لبعض الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين في الأسواق الناشئة.

فعادة ما يلجأ المستثمرون خلال فترات عدم اليقين إلى تقليل استثماراتهم في الأسواق الناشئة وتحويل الأموال إلى أصول أكثر أمانًا، وهو ما يزيد الطلب على الدولار.

ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا

كما ساهم ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا في الضغط على العملات في العديد من الدول، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة التوترات في الشرق الأوسط.

ويؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة تكلفة الواردات بالنسبة للدول المستوردة، وهو ما يرفع الطلب على الدولار باعتباره العملة الرئيسية المستخدمة في تسعير الطاقة والسلع الاستراتيجية عالميًا.

تأثير السياسة النقدية الأمريكية

تلعب السياسة النقدية في الولايات المتحدة دورًا رئيسيًا في حركة العملات العالمية، حيث يتوقع بعض المحللين أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تثبيت أسعار الفائدة أو رفعها إذا استمر التضخم في الارتفاع.

وهذه التوقعات تزيد من جاذبية الدولار بالنسبة للمستثمرين، ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب عليه في الأسواق العالمية.



قناة السويس والتوترات الإقليمية

تشير بعض التحليلات الاقتصادية أيضًا إلى أن المخاوف المرتبطة بتأثر حركة الملاحة في قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية قد تلعب دورًا في زيادة القلق داخل الأسواق.

وتعد قناة السويس أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، لذلك فإن أي اضطرابات في حركة الملاحة قد تؤثر على تدفقات العملة الأجنبية.

توقعات سعر الجنيه المصري

على الرغم من الارتفاع الحالي في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، يرى عدد من الخبراء أن هذه الموجة قد تكون مؤقتة إذا هدأت التوترات الجيوسياسية واستعادت الأسواق العالمية الاستقرار.

كما يشير خبراء الاقتصاد إلى أن مصر تمتلك احتياطيًا قويًا من النقد الأجنبي يتجاوز 52.7 مليار دولار، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات العالمية.

عوامل قد تدعم استقرار الجنيه

هناك عدة عوامل قد تساعد على استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة، من أبرزها: