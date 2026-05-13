كلية التربية بجامعة أسيوط تطبق نظامًا مؤمنًا لحفظ متعلقات الطلاب أثناء الامتحانات مجانًا

خصصت كلية التربية بجامعة أسيوط حوافظ وأماكن مؤمنة لحفظ الهواتف المحمولة والساعات الذكية ومتعلقات الطلاب الشخصية مجانًا، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الجامعة، وفي إطار دعم انتظام العملية الامتحانية وتطبيق لوائح الانضباط الجامعي، بإشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن حويل عميد كلية التربية، والدكتورة هويدا محمود سيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

تطوير المنظومة الامتحانية

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تضع مصلحة الطالب في مقدمة أولوياتها خلال فترة الامتحانات، وتحرص على تطوير المنظومة الامتحانية بصورة متكاملة، ليس فقط من خلال تطبيق القواعد المنظمة، وإنما أيضًا من خلال توفير حلول عملية تُسهم في تهيئة بيئة امتحانية أكثر تنظيمًا واستقرارًا، مشيرًا إلى أن توفير الحوافظ المرقمة المخصصة لحفظ الأمانات والهواتف المحمولة يأتي في إطار التيسير على الطلاب والحفاظ على متعلقاتهم الشخصية بصورة آمنة، بما يدعم انتظام اللجان ويُساعد الطلاب على أداء الامتحانات في أجواء مناسبة وآمنة.

وخلال تفقده أعمال الامتحانات بكلية التربية، أشاد الدكتور أحمد عبد المولى بمستوى التنظيم داخل اللجان، والإجراءات التي اتخذتها الكلية لتيسير العملية الامتحانية، مؤكدًا أن هذه الخدمات تسهم في توفير أجواء مناسبة تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

حفظ الهواتف والساعات الذكية قبل دخول اللجان

وتهدف المنظومة الجديدة إلى معالجة مشكلة حفظ الهواتف والساعات الذكية قبل دخول اللجان، خاصة مع حظر اصطحابها داخل الامتحانات وفقًا للوائح المنظمة، حيث وفرت الكلية حوافظ مرقمة تتيح للطلاب تسليم واستلام متعلقاتهم بسرعة ودقة عقب انتهاء الامتحان، بما يضمن الحفاظ عليها بصورة آمنة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسن حويل، أن الخدمة تُقدم مجانًا لجميع الطلاب، في إطار توجه الكلية نحو تقديم حلول تنظيمية تسهم في الحفاظ على الانضباط داخل اللجان، وفي الوقت نفسه توفر حماية لممتلكات الطلاب من الفقد أو التلف.

وقد لاقت المبادرة تفاعلًا إيجابيًا من الطلاب، الذين أشادوا بسهولة النظام الجديد ودوره في تسريع إجراءات التسليم والاستلام، إلى جانب تعزيز الشعور بالأمان والثقة في حفظ المتعلقات الشخصية أثناء فترة الامتحانات.