محافظ أسيوط: أندية الوقاية من الإدمان بمراكز الشباب خط الدفاع الأول لحماية النشء والشباب

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية الدور الذي تقوم به أندية الوقاية من الإدمان داخل مراكز الشباب، باعتبارها إحدى الآليات المهمة لنشر الوعي بين النشء والشباب، وحمايتهم من السلوكيات السلبية ومخاطر التدخين وتعاطي المواد المخدرة.

وأوضح المحافظ أن هذه الأندية تسهم في توفير بيئة آمنة وداعمة تساعد على بناء جيل واعي قادر على مواجهة التحديات وصناعة مستقبل أفضل، وذلك في إطار توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأشار محافظ أسيوط إلى مواصلة فرق الجوالة والجوالات بالمحافظة تنفيذ فعالياتها التوعوية تحت شعار "الوقاية قبل العلاج"، حيث جرى تنظيم أولى اللقاءات التثقيفية بعنوان "مخاطر الإدمان وطرق الوقاية منه"، ضمن خطة دعم وزارة الشباب والرياضة لفرق الجوالة والجوالات للعام المالي 2025/2026، والتي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بقيادة أحمد سويفي، وكيل الوزارة.

نُفذت اللقاءات خلال شهر مايو الجاري داخل مراكز شباب كوم بوها، وبني قرة، والشامية، إلى جانب مركز التنمية الشبابية بساحل سليم، بمشاركة أعضاء فرق الجوالة والجوالات، في إطار جهود مراكز الشباب لنشر الوعي المجتمعي بمخاطر الإدمان وتعزيز السلوكيات الإيجابية بين الشباب والنشء.

وأكد اللواء محمد علوان أن الفعاليات تضمنت التعريف بالدور الحيوي لأندية الوقاية من الإدمان في حماية المجتمع، إلى جانب استعراض خدمات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والتعريف بالخط الساخن 16023 الذي يقدم خدمات العلاج والدعم النفسي مجانًا وفي سرية تامة.

كما شملت اللقاءات تنفيذ أنشطة تعليمية وتفاعلية متنوعة استهدفت رفع وعي الشباب والنشء بمخاطر التعاطي، وتنمية مهاراتهم الحياتية، وتشجيعهم على استثمار أوقات الفراغ بصورة إيجابية من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والتطوعية داخل مراكز الشباب.