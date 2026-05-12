محافظ أسيوط يسلم جهاز عروسة وكرسيين متحركين كهربائيين ضمن جهود الحماية الاجتماعية

سلم اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جهاز عروسة كامل لفتاة مقبلة على الزواج، إلى جانب كرسيين متحركين كهربائيين لاثنين من ذوي الهمم، وذلك خلال احتفالية أقيمت بالبهو الرئيسي لديوان عام المحافظة، في لفتة إنسانية تعكس توجه الدولة نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

شهد الفعالية نفيسة عبدالسلام مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وعزة عبد العال مدير إدارة خدمة المواطنين، وممثلو الشئون الإدارية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتضمن جهاز العروسة عددًا من الأجهزة الكهربائية الأساسية شملت ثلاجة وغسالة وبوتاجاز، في إطار جهود المحافظة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الفتيات المقبلات على الزواج، فضلًا عن توفير احتياجات ذوي الهمم بما يسهم في تحسين جودة حياتهم.

وقدم محافظ أسيوط التهنئة للعروس وأسرتها، متمنيًا لها حياة زوجية سعيدة ومستقرة، مؤكدًا أن هذه المبادرات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وضمن رؤية الدولة الهادفة إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المحافظة تواصل جهودها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات التنفيذية لتلبية احتياجات المواطنين الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مؤكدًا أن تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية يأتيان في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.

وأضاف أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بالأسر الأولى بالرعاية، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية التي تستهدف رفع المعاناة عنهم، وترسيخ قيم التكافل والتضامن المجتمعي، وإدخال البهجة إلى نفوس المستفيدين وأسرهم.