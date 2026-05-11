قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإسرائيلي: حبس جنديين بتهمة الإساءة لتمثال السيدة العذراءفي لبنان
موعد مباراة مصر وروسيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026
للنصابين والغراميات x .. حبس وغرامة 10 آلاف جنيه بسبب فيسبوك | تفاصيل
تحرك برلماني لإعادة النظر في ضم مادتي اللغة العربية والتاريخ لمجموع طلاب الشهادات الدولية
الكشف عن طاقم تحكيم نهائي دوري أبطال أوروبا
أقامها ماكرون وروتو.. الرئيس السيسى يشارك في مأدبة عشاء تكريما للرؤساء المشاركين بقمة أفريقيا فرنسا
المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يفاجئ الجميع : أنا بريء
مدبولي: أصحاب المصانع أكدوا قيمة برنامج دعم الصناعة والتصدير
إدراج مراكز شباب جديدة بالخطة الاستثمارية للدولة
أولوية أفريقية مُلحة| وزير الخارجية: موقف مصر ثابت في دعم إصلاح وتوسيع مجلس الأمن
نهائي كأس مصر.. اتحاد الكرة يرسل ميدالية بديلة إلى محمد الشيبي
عاد واعتذر .. نجوم أساءوا للنادي الأهلي ورموزه " وجابوا ورا بعدها"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استئصال بؤرة صرعية مستعصية بأحدث تقنيات جراحات المخ بجامعة أسيوط

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في استئصال بؤرة صرعية مستعصية بأحدث تقنيات جراحات المخ
فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في استئصال بؤرة صرعية مستعصية بأحدث تقنيات جراحات المخ

نجح فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط، في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لاستئصال بؤرة صرعية مستعصية لشاب كان يعاني من نوبات متكررة لم تستجب للعلاج الدوائي، باستخدام أحدث تقنيات جراحات الصرع واضطرابات كهربائية المخ
Electrocorticography & Brain Mapping.
جاء ذلك تحت رعاية  الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، و الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، و الدكتور طارق راجح مدير مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب، و الدكتور محمد السيد محمود رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب.


وكان المستشفى قد استقبل شابًا يعاني من نوبات صرعية متكررة ومستعصية، حيث تولى الفريق الطبي إجراء الجراحة بقيادة الدكتور محمود عمار مدرس جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية الطب جامعة أسيوط، والطبيب أحمد حمدي المعيد بالقسم، بالتعاون مع الدكتور هشام نافع مدرس فسيولوجيا الأعصاب الطبية بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة.
وشارك في العملية فريق التخدير تحت إشراف الدكتورة هالة سعد عبدالغفار رئيس قسم التخدير، وضم الدكتور هيثم محمد مدرس التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة أسيوط، إلى جانب فريق التمريض المكوَّن من  محمد حسين، و مصطفى خضر.
واعتمد الفريق الطبي على تقنيات متطورة تُستخدم داخل غرفة العمليات قبل وأثناء وبعد استئصال البؤرة الصرعية، لضمان إزالة النسيج المسبب للنوبات بدقة كاملة، مع المتابعة اللحظية لوظائف المخ الحيوية والحفاظ على مراكز الحركة والنطق دون حدوث أي مضاعفات.
وتماثل المريض للشفاء وغادر المستشفى بحالة صحية مستقرة، مع استمرار متابعته بالعيادات الخارجية.


ويعكس هذا النجاح الطبي حجم التطور الذي تشهده مستشفيات جامعة أسيوط، وكفاءة الكوادر الطبية في التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة باستخدام أحدث التقنيات العالمية.

جراحة المخ والأعصاب فريق طبي مستشفى الأمراض العصبية والنفسية جامعة أسيوط جراحة دقيقة استئصال بؤرة صرعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو في القاهرة وعدة محافظات

امام عاشور

أحمد شوبير يفجر مفاجأة حول مستقبل إمام عاشور مع الأهلي

الدكتور مصطفى مدبولي

100 مليار دولار بحلول عام 2030.. رئيس الحكومة يعلن أخبارًا سارة للمصريين

اسعار الفراخ اليوم

بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الاثنين 11 مايو

أحمد الخالدي

خالد طلعت: مشاركة أحمد الخالدي أمام الزمالك قانونية.. والإيقاف بعد 3 إنذارات وليس 2

عداد الكهرباء

سبب خصم الرصيد من عداد الكهرباء عند بداية الشحن

ترشيحاتنا

ازالة تعدي

إزالة 16 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

محافظ الشرقية

الشرقية.. توزيع مستلزمات الحج على حجاج الجمعيات الأهلية

بيطري الشرقية

استعدادا لعيد الأضحى.. بيطري الشرقية يكثف حملاته التفتيشية على المجازر

بالصور

إزالة 16 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

الشرقية.. توزيع مستلزمات الحج على حجاج الجمعيات الأهلية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بخصر منحوت.. نسرين أمين من زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقيه

بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه
بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه
بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه

استعدادا لعيد الأضحى.. بيطري الشرقية يكثف حملاته التفتيشية على المجازر

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد