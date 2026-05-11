استئصال بؤرة صرعية مستعصية بأحدث تقنيات جراحات المخ بجامعة أسيوط

نجح فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط، في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لاستئصال بؤرة صرعية مستعصية لشاب كان يعاني من نوبات متكررة لم تستجب للعلاج الدوائي، باستخدام أحدث تقنيات جراحات الصرع واضطرابات كهربائية المخ

Electrocorticography & Brain Mapping.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، و الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، و الدكتور طارق راجح مدير مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب، و الدكتور محمد السيد محمود رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب.



وكان المستشفى قد استقبل شابًا يعاني من نوبات صرعية متكررة ومستعصية، حيث تولى الفريق الطبي إجراء الجراحة بقيادة الدكتور محمود عمار مدرس جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية الطب جامعة أسيوط، والطبيب أحمد حمدي المعيد بالقسم، بالتعاون مع الدكتور هشام نافع مدرس فسيولوجيا الأعصاب الطبية بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة.

وشارك في العملية فريق التخدير تحت إشراف الدكتورة هالة سعد عبدالغفار رئيس قسم التخدير، وضم الدكتور هيثم محمد مدرس التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة أسيوط، إلى جانب فريق التمريض المكوَّن من محمد حسين، و مصطفى خضر.

واعتمد الفريق الطبي على تقنيات متطورة تُستخدم داخل غرفة العمليات قبل وأثناء وبعد استئصال البؤرة الصرعية، لضمان إزالة النسيج المسبب للنوبات بدقة كاملة، مع المتابعة اللحظية لوظائف المخ الحيوية والحفاظ على مراكز الحركة والنطق دون حدوث أي مضاعفات.

وتماثل المريض للشفاء وغادر المستشفى بحالة صحية مستقرة، مع استمرار متابعته بالعيادات الخارجية.



ويعكس هذا النجاح الطبي حجم التطور الذي تشهده مستشفيات جامعة أسيوط، وكفاءة الكوادر الطبية في التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة باستخدام أحدث التقنيات العالمية.