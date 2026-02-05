قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
27 شهيدًا وأكثر من 20 إصابة خلال 24 ساعة في غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يعرقل دخول المساعدات| الأوضاع بالقطاع
ليفربول يحسم رحيل محمد صلاح ويحدد بديله .. من هو؟
السياحة والآثار تتدخل لحل أزمة نسك .. وتؤكد: تنسيق كامل لتدفق رحلات العمرة
أخبار التكنولوجيا | مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي.. حجب روبلوكس في مصر.. مواصفات Galaxy S26 Ultra وiQOO 15 Ultra
أخبار السيارات| نصائح لتصبح سائقا ماهرا ..مواصفات MG Cyberster .. لماذا توقفت الشركات عن توفير CD ؟
ترامب : إيران تتفاوض معنا .. وأسطول كبير يقترب منها
الغرف السياحية: ما جرى على «نسك» لشركات العمرة إجراء تنظيمي مؤقت
بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر| صور
مانشستر سيتي يحدد بدائل جوارديولا ويضع ثلاثة أسماء على الطاولة لخلافته
نتنياهو: إسرائيل مستعدة لتوجيه ضربة قاسية ضد إيران تفوق ما تم خلال حرب الـ 12 يوما
انقلاب إداري صامت.. ترامب يعتزم فصل 50 ألف موظف أمريكي بقرار واحد
انقلاب سيارة نقل محملة بالبيض على الطريق الزراعي في البحيرة
أخبار العالم

السودان يطرح رؤية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي

الديب أبوعلي

أكد السفير الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي، سفير السودان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن التطورات الإقليمية والدولية الراهنة تمثل واقعًا جديدًا أمام الاقتصادات العربية، سواء من خلال تقلبات أسعار الغذاء والطاقة، أو اضطراب سلاسل الإمداد، أو تحديات التحول الرقمي والتغير المناخي.

جاء ذلك في كلمته خلال أعمال الدورة 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الجزائر.

وشدد السفير عدوي على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي العربي من خلال دعم مبادرات التكامل التجاري، وتشجيع الاستثمارات البينية، والعمل على إنشاء مشاريع تنموية مشتركة تسهم في رفع الأداء الاقتصادي العربي وتعزيز صموده في مواجهة التحديات العالمية.

وفي مستهل كلمته، أشاد السفير بالإعداد الجيد من قبل رئاسة الدورة والدول الأعضاء والأمانة العامة لانعقاد هذه الدورة، متطلعًا إلى الحراك الإيجابي الذي ستحدثه نجاحات الدورة في توطيد الشراكات بين الوزارات والهيئات الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية. كما أثنى على التنسيق العربي الفاعل في مختلف المنابر الدولية ومساعي توثيق الشراكة مع مختلف دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأضاف أن النظر اليوم يجب أن يتركز على الملف الاقتصادي والاجتماعي المعروض على الدورة 35 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وما يشمله من تقدم ملحوظ في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، بالإضافة إلى المبادرات الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية الشقيقة التي تعالج شتى الآفاق الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي، تحقيق أمن الطاقة، الاستخدام الأمثل للموارد المعدنية، ومبادرة رئاسة الجمهورية الجزائرية لتعزيز انفتاح المجلس على قضايا المناخ والحماية البرية ومكافحة التصحر.

وأكد أن كل ذلك يمثل رسائل هامة للدول الأعضاء ومؤسسات العمل العربي المشترك لمواصلة التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب الاقتصادية والاجتماعية الناجحة، وتوطيد الشراكات الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح الشعوب العربية.

وجدد السفير تأكيده على إصرار السودان على تبني منظور اقتصادي واجتماعي شامل يحقق التنمية المتوازنة في كافة أرجاء البلاد، ويضمن تعافيًا سريعًا لقطاعات الدولة، مع اعتماد سياسات مبتكرة تناسب الواقع الراهن وقابلة للتطبيق.

وأوضح أن السودان، بعد عودة الحكومة الانتقالية إلى الخرطوم واستقرار الأوضاع في غالبية الولايات وهزيمة الميليشيات المتمردة، عمل على تطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز مرونة البنية التحتية، والاستثمار في الكفاءات الوطنية.

وأكد أن جهود التعافي الاقتصادي والاجتماعي تعتمد بشكل كبير على التحول الرقمي وأتمتة الخدمات والأعمال، باعتبارهما عاملًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي الشامل، وتوسيع فرص الشمول المالي، واستعادة ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين.

وأشار السفير إلى أن السودان يواصل تعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة في البلاد عبر جذب الشراكات للتعاون في تطوير الموانئ وحقول النفط ومناجم الذهب ومحطات الكهرباء، داعيًا الدول العربية الشقيقة للتعاون في هذه المجالات والمشاركة في مرحلة إعادة الإعمار، معربًا عن ثقته بأن المحيط العربي سيكون في طليعة من ينجح في دعم هذه الجهود.

وأكد أن السودان سيظل ملتزمًا بفكرة أن بناء شراكات عربية قوية في مجالات تنمية الموارد البشرية وتبادل الخبرات في التعليم والتدريب والتقنيات الحديثة يشكل خطوة أساسية لتعزيز القدرات التنافسية العربية وتحقيق أجندة التنمية في المنطقة.

السودان سفير السودان بالقاهرة جامعة الدول العربية الأمانة العامة منطقة التجارة الحرة العربية الذكاء الاصطناعي الخرطوم تطوير الموانئ عماد الدين مصطفى عدوي التحول الرقمي حقول النفط مناجم الذهب محطات الكهرباء الحكومة الانتقالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

