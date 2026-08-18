عن شنط المدارس والأقلام.. شعبة الأدوات المكتبية: استقرار بالأسعار وزيادة في المنتج المحلي

أكد أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية والمدرسية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الصناعة المحلية توسعت في عدد من المنتجات، أبرزها شنط المدارس والأقلام الجافة والكراسات والكشاكيل، بينما لا يزال قطاع الورق يعتمد جزئيًا على الخامات المستوردة.

وقال أحمد أبو جبل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن معارض «أهلا مدارس» توفر خصومات للتجار تصل إلى 35%، بما يسهم في دعم السوق وخفض تكلفة المستلزمات، لافتًا إلى أن الإنتاج المحلي يغطي حاليًا نحو 20% إلى 25% من احتياجات السوق من «الاستيكة».

الشركات المحلية

وتابع أنه تدفع المنافسة وتزايد إقبال المستهلكين على المنتجات عالية الجودة الشركات المحلية إلى تطوير منتجاتها وتعزيز قدرتها على منافسة المستورد.