«سي إن إن»: مقتـ.ـل المشتبه به في الهجوم المسلح قرب البيت الأبيض

وأعلنت الخدمة السرية الأمريكية (USSS) أن المشتبه به في حادث إطلاق نار بالقرب من البيت الأبيض قد توفي بعد أن أطلق عليه ضباط الشرطة النار.

ماذا حدث؟

قالت الخدمة السرية الأمريكية إن رجلاً اقترب من نقطة تفتيش أمنية بالبيت الأبيض بعد الساعة السادسة مساءً بقليل بالتوقيت المحلي (الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة المتحدة)، وأخرج سلاحاً من حقيبته وبدأ بإطلاق النار على الضباط.

وقال أنتوني جوليلمي، رئيس قسم الاتصالات في جهاز الخدمة السرية الأمريكية: "ردت شرطة الخدمة السرية بإطلاق النار وأصابت المشتبه به الذي تم نقله إلى مستشفى في المنطقة حيث تم إعلان وفاته".

وأضاف: "أصيب أحد المارة أيضاً بنيران الأسلحة النارية أثناء إطلاق النار".

أبلغت الخدمة السرية الأمريكية شبكة NBC News، أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المارة قد أصيبوا بنيران المشتبه به أو خلال تبادل إطلاق النار اللاحق.

وذكر البيان أن الضباط المعنيين لم يتعرضوا لأذى وأن الحادث لا يزال قيد التحقيق.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تم إطلاعه على الحادث، داخل البيت الأبيض في ذلك الوقت.