إعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا لاحتواء تسرّب مواد كيميائية سامة

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم حالة الطوارئ، حيث سارعت فرق الطوارئ لاحتواء تسرّب مواد كيميائية سامة في منشأة تصنيع في مقاطعة أورانج.



وحذّر المسئولون من أن خزاناً يحتوي على نحو 7000 جالون من ميثيل ميثاكريلات، وهي مادة شديدة التطاير والاشتعال تُستخدم في صناعة البلاستيك، مُعرّض لخطر الانفجار.

وقد صدرت أوامر إخلاء لآلاف الأشخاص كإجراء احترازي.

وقال المسئولون يوم السبت إن درجة الحرارة في الخزان كانت أعلى مما كان يُعتقد سابقاً، وأنها لا تزال في ارتفاع.

قال رئيس قسم إدارة الإطفاء في مقاطعة أورانج، كريج كوفي، إنهم يضعون احتمال : "هل يتسرب، أم ينفجر؟".

يقع مركز صناعة الطيران والفضاء في بلدة جاردن جروف على بُعد حوالي 8 كيلومترات من مدينة ملاهي ديزني لاند، التي تقع خارج منطقة الإخلاء وتعمل بشكل طبيعي.

ويقع المركز على بُعد حوالي 56 كيلومترًا جنوب شرق لوس أنجلوس.

ويجري التحقيق في سبب التعطل، وتقوم فرق الطوارئ برش الخزان بالماء في محاولة لتثبيت درجة حرارته.

وأفاد المسئولون أن "صمامًا معطلاً" قد تسبب في "تحديات تشغيلية إضافية".

وقال رئيس الشرطة كوفي يوم السبت إن درجة حرارة الخزان المتضرر ارتفعت إلى 32 درجة مئوية (90 درجة فهرنهايت) وكانت ترتفع بمقدار درجة واحدة (فهرنهايت) في الساعة.

مساء الجمعة، استخدم المسئولون طائرات بدون طيار لقياس مستويات الحرارة الخارجية، واعتقدوا أنهم قاموا بتبريد الخزان إلى حوالي 16 درجة مئوية (61 درجة فهرنهايت).

لكن عندما تمكنت الطواقم من الاقتراب وقراءة مقياس الخزان، أدركوا أن درجة الحرارة الداخلية كانت أعلى بكثير، كما قال كوفي.