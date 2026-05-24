قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد مجاهد: دمج الأندية «تهريج».. ومعتمد جمال صنع ملحمة مع الزمالك في ظروف صعبة
مُحاكمة البلوجر هدير عبد الرازق في تهمة غسل الأموال .. اليوم
موقعة الحسم .. منتخب الناشئين يصطدم بكوت ديفوار فى ربع نهائي أمم أفريقيا
منتخب مصر تحت 17 عامًا يواجه كوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا.. اليوم
نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة .. بشرى سارة بشأنها الآن
متى يوم التروية 2026؟.. اغتنمه بدعاء بعد 21 ساعة ولو لم تكن حاجاً
موعد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في نهائي كأس الأبطال للشباب.. والقناة الناقلة
مُعلّق رياضي: جمهور الزمالك يستحق فيلماً سينمائياً يُوثّق وفاءه
هشام عزمي يكشف تفاصيل إعداد أول استراتيجية وطنية لـ «الملكية الفكرية» في مصر خلال عامين | فيديو
ثروت سويلم: الزمالك أول نادٍ نجح في تطبيق نموذج المدير الرياضي
موعد مباراة صن داونز والجيش الملكي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا لاحتواء تسرّب مواد كيميائية سامة

رعب في كاليفورنيا وتسرب مواد كيميائية سامة
رعب في كاليفورنيا وتسرب مواد كيميائية سامة
محمد على

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم حالة الطوارئ، حيث سارعت فرق الطوارئ لاحتواء تسرّب مواد كيميائية سامة في منشأة تصنيع في مقاطعة أورانج.


وحذّر المسئولون من أن خزاناً يحتوي على نحو 7000 جالون من ميثيل ميثاكريلات، وهي مادة شديدة التطاير والاشتعال تُستخدم في صناعة البلاستيك، مُعرّض لخطر  الانفجار. 

وقد صدرت أوامر إخلاء لآلاف الأشخاص كإجراء احترازي.

وقال المسئولون يوم السبت إن درجة الحرارة في الخزان كانت أعلى مما كان يُعتقد سابقاً، وأنها لا تزال في ارتفاع.

قال رئيس قسم إدارة الإطفاء في مقاطعة أورانج، كريج كوفي، إنهم يضعون احتمال : "هل يتسرب، أم ينفجر؟".

يقع مركز صناعة الطيران والفضاء في بلدة جاردن جروف على بُعد حوالي 8 كيلومترات من مدينة ملاهي ديزني لاند، التي تقع خارج منطقة الإخلاء وتعمل بشكل طبيعي. 

ويقع المركز على بُعد حوالي 56 كيلومترًا جنوب شرق لوس أنجلوس.

ويجري التحقيق في سبب التعطل، وتقوم فرق الطوارئ برش الخزان بالماء في محاولة لتثبيت درجة حرارته. 

وأفاد المسئولون أن "صمامًا معطلاً" قد تسبب في "تحديات تشغيلية إضافية".

وقال رئيس الشرطة كوفي يوم السبت إن درجة حرارة الخزان المتضرر ارتفعت إلى 32 درجة مئوية (90 درجة فهرنهايت) وكانت ترتفع بمقدار درجة واحدة (فهرنهايت) في الساعة.

مساء الجمعة، استخدم المسئولون طائرات بدون طيار لقياس مستويات الحرارة الخارجية، واعتقدوا أنهم قاموا بتبريد الخزان إلى حوالي 16 درجة مئوية (61 درجة فهرنهايت).

لكن عندما تمكنت الطواقم من الاقتراب وقراءة مقياس الخزان، أدركوا أن درجة الحرارة الداخلية كانت أعلى بكثير، كما قال كوفي.

مقاطعة أورانج ولاية كاليفورنيا الطوارئ مواد كيميائية سامة جافين نيوسوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المعاشات

بتوجيهات رئاسية.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات والتنفيذ خلال ساعات

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذيرات من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات متتالية

مصرع شخصين وإصابة 8 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق القابوطي ببورسعيد| أسماء

بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 8 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق القابوطي ببورسعيد

احمد عز وانغام

بعد سنوات من الانفصال.. ظهور أحمد عز وأنغام في الأهرامات يتصدّر السوشيال ميديا

انفجار منجم فحم بالصين

مصرع 82 شخصا وفقدان 2 ونقل 128 للمستشفيات إثر انفجار منجم فحم شمالي الصين

سباق موتوسيكلات

سباق موتوسيكلات في فناء مدرسة بالقليوبية.. وتحرك عاجل من التعليم| ماذا حدث؟

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

دواجن

ثروت الزيني: أسعار الدواجن والبيض تراجعت بنسبة 25% لهذا السبب

ترشيحاتنا

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن بنهايه تعاملات اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

سعر الدولار

في أول تطبيق لقرار سعر الفائدة.. ترقب داخل الأسواق المحلية لصعود الدولار قبل العيد

سعر الدولار

أكبر دولار في البنوك بتعاملات اليوم قبل حسن الفائدة في البنوك.. تفاصيل

بالصور

لوك كاجوال.. هند صبري تخطف الانظار بظهورها

هند صبري
هند صبري
هند صبري

صغرت جدا.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بصورها

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

ذعر في البيت الأبيض .. عملية إطلاق نار قرب نقطة تفتيش ومقتل المهاجم | شاهد

جهاز الخدمة السرية حول البيت الأبيض
جهاز الخدمة السرية حول البيت الأبيض
جهاز الخدمة السرية حول البيت الأبيض

إطلالة رياضية.. رانيا يوسف تبهر متابعيها

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد