روبيو: ترامب سيكشف اليوم تفاصيل جديدة بشأن إيران.. وتقدم كبير في المفاوضات

أكد ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن خلال اليوم المزيد من التفاصيل المتعلقة بالملف الإيراني، في ظل التطورات الجارية بشأن المفاوضات والتفاهمات الأخيرة.

وأضاف روبيو، في مؤتمر صحفي نقلتها قناة «إكسترا نيوز»، أن الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع حصول إيران على سلاح نووي، مشددًا على أن هذا الملف يمثل أولوية بالنسبة للإدارة الأمريكية.

وأشار إلى وجود تقدم كبير في الملف الإيراني، لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة الاتفاق النهائي، لافتًا إلى استمرار المشاورات والاتصالات خلال الفترة الحالية.

وفيما يتعلق بحركة الملاحة الدولية، أكد روبيو أن مضيق هرمز يعد ممرًا دوليًا، ولا تمتلكه إيران، موضحًا أن المضيق سيظل مفتوحًا أمام حركة التجارة العالمية دون فرض أي رسوم عقب التوصل إلى الاتفاق المرتقب.