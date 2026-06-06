حرقة وأكلان .. اكتشف أسباب الأكزيما

تعد الأكزيما من المشكلات الصحية الشائعة بين جميع الأعمار وهى تسبب حكة وتهيج في الجلد.



ووفقا لموقع كيلافند كلينك فإن هناك عدة عوامل تسبب الأكزيما، منها مايلي:

جهازك المناعي

إذا كنت تعاني من الإكزيما، فإن جهازك المناعي يُفرط في رد فعله تجاه المهيجات أو المواد المسببة للحساسية (المحفزات) الصغيرة في بيئتك عند تعرضك لأحد هذه المحفزات، يفترض جهازك المناعي أن هذه المهيجات الصغيرة هي أجسام غريبة، مثل البكتيريا أو الفيروسات، التي قد تُلحق الضرر بجسمك ونتيجة لذلك، تُفعّل هذه المحفزات نظام الدفاع الطبيعي في جسمك.

يتمثل دفاع جهازك المناعي في إحداث التهاب و يُسبب الالتهاب أعراض الإكزيما على جلدك.

جينات

تزداد احتمالية إصابتك بالإكزيما إذا كان هناك تاريخ عائلي للإصابة بها أو بالتهاب الجلد كما يزداد خطر إصابتك إذا كان لديك تاريخ من الربو، أو حمى القش، أو الحساسية.

تشمل أنواع الحساسية الشائعة حبوب اللقاح، ووبر الحيوانات الأليفة، أو الأطعمة التي تُثير رد فعل تحسسي و قد يكون لديك أيضًا طفرة جينية تُسبب خللًا في وظيفة حاجز الجلد.

بيئتك

هناك العديد من العوامل في بيئتك التي قد تُهيّج بشرتك ومن الأمثلة على ذلك التعرّض للدخان، وملوثات الهواء، والصابون القاسي، والأقمشة كالصوف، وبعض منتجات العناية بالبشرة.

انخفاض الرطوبة (جفاف الهواء) قد يُسبب جفاف بشرتك وحكّتهاأما الحرارة والرطوبة العالية فتُسببان التعرّق، مما قد يزيد من حدّة الحكة

العوامل النفسية المحفزة

قد تؤثر صحتك النفسية على صحة بشرتك، مما قد يؤدي إلى تفاقم أعراض الإكزيما وإذا كنت تعاني من مستويات عالية من التوتر أو القلق أو الاكتئاب، فقد تعاني من نوبات متكررة من الأكزيما