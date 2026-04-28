جمال شعبان يعلن فوائد رهيبة لتناول الفول بالشكل الصحيح

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن تناول الفول من الأشياء المفيدة للجسم، معلقًا: «الفول نعمة ويقي من السرطان، ويقي من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني».



وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن الفول غذاء مفيد لصحة الإنسان، وأن من ينصح بعدم تناوله يقول أشياء غير صحيحة.



ولفت إلى أن الفول يكون صحيًا في حالة تحضيره بشكل صحيح؛ لأن عدم تجهيزه بالشكل المناسب قد يتسبب في مشكلات بالجهاز الهضمي، ولذلك ينصح المواطنين الذين لا يعانون من مشكلات صحية بتناوله بعد التجهيز الصحيح.



وأشار إلى أن الشخص الذي يعاني انتفاخ أو بعض المشكلات عند تناول أي وجبة، سواء كانت الفول أو غيره، عليه تجنبها، وأنه يُفضل الحركة بعد تناول الطعام.