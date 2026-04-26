تصريح صادم يهز الوسط الطبي.. جمال شعبان يرد على فكرة أن التدخين مجرد دخان يدخل ويخرج من الجسم

أثار استشاري أمراض القلب، الدكتور جمال شعبان، جدلاً واسعاً بعد تصريحات حاسمة نفى فيها الاعتقاد الشائع لدى البعض بأن التدخين لا يضر الجسم وأنه “مجرد دخان يدخل ويخرج دون تأثير”.

وأكد شعبان في تصريحات إعلامية، أن هذا المفهوم “خاطئ وخطير”، موضحاً أن دخان السجائر لا يمر عبر الجسم بشكل عابر كما يظن البعض، بل يحتوي على آلاف المواد الكيميائية السامة التي تبدأ تأثيراتها فور دخولها إلى الرئتين ثم إلى مجرى الدم.



التدخين ليس “دخاناً عابراً”

وأوضح استشاري القلب أن النيكوتين وأول أكسيد الكربون والمواد المؤكسدة الموجودة في السجائر تؤدي إلى:

تضييق الأوعية الدموية

رفع ضغط الدم

زيادة خطر الجلطات القلبية والدماغية

تدمير الخلايا المبطنة للشرايين على المدى الطويل

وأشار إلى أن الجسم لا “يتخلص” من تأثير التدخين بمجرد انتهاء عملية الاستنشاق، بل تبدأ سلسلة من التفاعلات البيولوجية التي قد تؤثر على القلب والرئتين والأوعية الدموية بشكل تراكمي.

تحذير من الاستهانة بالعادات اليومية

وحذر من خطورة التهاون في التعامل مع التدخين، موضحاً أن بعض المدخنين يعتقدون أن الأثر مؤقت أو غير مباشر، بينما الحقيقة العلمية تؤكد أن الضرر يحدث حتى مع التدخين الخفيف أو غير المنتظم.



واختتم شعبان بالتأكيد على أن التدخين ليس مجرد “دخان يمر وينتهي”، بل هو عامل رئيسي مباشر في أمراض القلب والشرايين ، داعياً إلى ضرورة تصحيح المفاهيم الخاطئة المنتشرة بين الشباب.