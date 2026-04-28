جمال شعبان : فتنة غذائية على السوشيال ميديا بسبب نظام الطيبات

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك فتنة غذائية على السوشيال ميديا، وأن ذلك بسبب نظام الطيبات لـ الراحل الدكتور ضياء العوضي، موضحًا أن اللبن والبيض والدواجن من الأشياء المفيدة للجسم وليست ضارة كما يتردد على السوشيال ميديا.



وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان» أن : «بلاش السكر الزيادة، بلاش التدخين، وناموا لساعات كافية في الليل».

حدوث جلطات



ولفت إلى أن كل شخص عليه أن ينام لساعات كافية لضبط ضغط الدم والوقاية من الجلطات، وأن العلماء وجدوا أن النوم لفترات قصيرة بين الشباب يزيد من خطر التجلط، والذي قد ينتهي بحدوث جلطات.

وأوضح أن الراحل له ما له وعليه ما عليه، وأن الأزمة القلبية قد تكون ناتجة عن عدم تناوله كميات كافية من المياه، لأنه كان ينصح بقلة شربها، كما أن التدخين قد يكون سببًا في الأزمات القلبية.

وتابع أنه كان يختلف معه فكريًا، لكن لم يحدث أي تجاوز، وأنه كان من أوائل الثانوية، وكانت هذه المدرسة تجمع الأوائل في ذلك الوقت.

وأشار إلى أن الراحل كان يقول: "صوموا تصحوا"، وأن هذا الأمر من الأمور الصحيحة التي لها فوائد للجسم، حيث يساعد الصوم على التخلص من السموم، وإعادة بناء الجسم، وتحسين كفاءة الأوعية الدموية.