قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير لوائح يكشف مكاسب الزمالك من تنازل سيراميكا عن التذاكر
فرج عامر يشيد بموقف سيراميكا كليوباترا تجاه الزمالك
القومي لتنظيم الاتصالات: لن يتم قطع الانترنت عن لجان الثانوية العامة
وزير الصناعة: العنصر البشري محور رئيسي في استراتيجية 2030 وشراكة موسعة مع منظمة العمل الدولية
تراجع كبير.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 19-5-2026
موعد امتحان الفرصة الثانية في مادة البرمجة "العملي" لطلاب أولى ثانوي|قرار عاجل
اليوم النطق بالحكم في مقتل عروس المنوفية كريمة علي يد زوجها
اليوم.. إجراء قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 بمقر اتحاد الكرة
كواليس أول أيام لجان المجمع المقدس.. تعديلات لائحية ومناقشات حول كهنة الصعيد والأحوال الشخصية
الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026
القاهرة تخطف أنظار أفريقيا اليوم.. ترقب واسع لقرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027 ومصر تنتظر طريق الفراعنة
فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة.. على جمعة: كل يوم يعادل سنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

10 حالات تعرضك للحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه في قانون مكافحة الهجرة| احذرها

تعبيرية
تعبيرية
أميرة خلف

حذر قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية ، من ارتكاب عددا من الحالات منها معاقبة كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك .
 

وطبقا لنص المادة 6 من القانون ، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك .

الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه


وتكون العقوبة السجن المشـدد مدة لا تقل عن خمس سـنــوات ، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أى من الحالات الآتية :


إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين.

أو تولى قيادة أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها .

2- إذا كانت الجرىمة ذات طابع عبر وطنى .

3- إذا تعدد الجناة ، أو ارتكب الجرىمة شخص يحمل سلاحًا .

4-إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة .

5- إذا كان من شأن الجرىمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر ، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة .

6- إذا حصل الجانى على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه .

7- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة .

8- إذا استخدم فى ارتكاب الجرىمة وثيقة سفر أو هوية مزورة ، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى .

9- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقـررة .

10- إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المـادة 

قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية حبس غرامة عقوبة الهجرة هجرة غير شرعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة

بمناسبة العيد.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف والتنفيذ خلال ساعات

طاقه شمسيه

بعد تصريحات الكهرباء.. أسعار وكيفية تركيب طاقة شمسية في منزلك

الرئيس السيسي

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة خلال أيام بتوجيهات من الرئيس السيسي

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. عيار 21 بكام؟

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم بين الموجات الحارة والتصدير.. شعبة المصدرين تكشف أسباب الارتفاع المفاجئ وموعد الانفراجة

وزارة الداخلية

مصرع المتهم بقتل 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين بـ أسيوط فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة

شبورة

رياح الخماسين وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

إيران

دبلوماسي أمريكي سابق: طهران اكتسبت خبرة وواشنطن تُدار من شخص «لا يفهم»

ترامب

توم واريك: المفاوضات مع إيران غير مؤكدة وترامب مستعد لأي خيار عسكري

حزب الله

جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة لحزب الله في نهاريا شمالا

بالصور

عناية رئيس الشيفت.. نشر 9 ونص.. ابنة نسرين أمين تثير الجدل بإطلالة جريئة

ابنة نسرين امين تثير الجدل بإطلالة جريئة
ابنة نسرين امين تثير الجدل بإطلالة جريئة
ابنة نسرين امين تثير الجدل بإطلالة جريئة

قبل العيد.. طريقة عمل الرقاق البيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة لنجاحه

قبل العيد.. طريقة عمل الرقاق البيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة لنجاحه
قبل العيد.. طريقة عمل الرقاق البيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة لنجاحه
قبل العيد.. طريقة عمل الرقاق البيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة لنجاحه

ياسمين صبري تثير الجدل بفستان أسطوري.. شاهد

ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد