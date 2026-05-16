حالة تحلل.. الطب الشرعي بالإسكندرية تنتهي من تشريح جثامين ضحايا الهجرة غير الشرعية

أنهت مصلحة الطب الشرعي بمشرحة كوم الدكة بمحافظة الإسكندرية، منذ قليل، أعمال تشريح جثامين 12 من ضحايا حادث غرق قارب هجرة غير شرعية قبالة سواحل محافظة مطروح، وذلك تنفيذًا لقرار جهات التحقيق التي أمرت بنقل الجثامين إلى مشرحة كوم الدكة لبيان الأسباب الدقيقة للوفاة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتعرف على هويات الضحايا وإخطار ذويهم.

الانتهاء من اخذ عينات تحليل DNA

تم الانتهاء من أخذ عينات تحليل DNA للجثث ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية وتم إعادة الجثث مرة أخرى لمرسى مطروح لايداعها ثلاجة مستشفى مطروح العام لحين التعرف على أصحابها.

تفاصيل الواقعة

وكشفت التحريات الأولية أن الضحايا من الفتية والشباب، تراوحت أعمارهم بين 13 و28 عامًا، وينتمون إلى عدد من المحافظات المصرية، بينها البحيرة والغربية والدقهلية والجيزة وأسيوط والقليوبية، فيما تبين أن من بينهم طلابًا وشبابًا دفعتهم أحلام الهجرة وتحسين أوضاعهم المعيشية إلى خوض رحلة بحرية خطرة عبر البحر المتوسط.

وأفادت مصادر مطلعة أن الضحايا استقلوا مركبًا مطاطيًا صغيرًا من أحد السواحل المطلة على البحر المتوسط، بعد إقناعهم من قبل سماسرة الهجرة غير الشرعية بإمكانية الوصول إلى السواحل الأوروبية، وتحديدًا إيطاليا أو اليونان، مقابل مبالغ مالية كبيرة، رغم عدم صلاحية المركب للإبحار لمسافات طويلة، إلى جانب سوء الأحوال الجوية التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.

وأضافت المصادر أن ارتفاع الأمواج والحمولة الزائدة تسببا في تعطل المركب وغرقه وسط البحر، ليظل الضحايا عالقين لأيام دون طعام أو مياه أو وسائل نجاة، قبل أن تلفظ الأمواج جثامينهم إلى الشاطئ.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن معظم الجثامين كانت في حالة تحلل متقدمة، بما يرجح مرور عدة أيام على الوفاة، فيما خيمت حالة من الحزن والصدمة بين الأهالي عقب العثور على إحدى الجثث في حالة أقل تحللًا من باقي الضحايا، وسط ترجيحات بأنه كان آخر من ظل على قيد الحياة داخل المركب، يشاهد رفاقه يفارقون الحياة تباعًا قبل أن يلقى المصير ذاته.

وفور تلقي البلاغ، دفعت الأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ البحري بعدد من اللنشات والمعدات المتخصصة إلى موقع العثور على المركب، كما تم فرض كردون أمني بمحيط المنطقة لتسهيل أعمال البحث والتمشيط، بينما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتورطين في تنظيم رحلة الهجرة غير الشرعية.

وأكدت الجهات المعنية استمرار جهودها للتعرف على باقي الضحايا واستكمال الإجراءات القانونية تمهيدًا لتسليم الجثامين إلى ذويهم، بالتزامن مع تكثيف التحريات لضبط شبكات السمسرة والاتجار بالبشر المتورطة في الواقعة.