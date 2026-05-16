الحبس 3 سنوات .. جنح المنتزه تعاقب نجل صاحب محل ذهب بالفلكي

قضت محكمة جنح منتزه ثالث بمحافظة الإسكندرية، بمعاقبة نجل صاحب محل مشغولات ذهبية شهير بمنطقة الفلكي، بالحبس لمدة 3 سنوات، وذلك بعد إدانته في قضية نصب واستيلاء على أموال عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها في تجارة الذهب مقابل تحقيق أرباح مالية.

بداية الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية عدة بلاغات من مواطنين، أفادوا خلالها بتعرضهم لعملية نصب من قبل المتهم، بعدما أوهمهم بإمكانية استثمار أموالهم داخل محل الذهب المملوك لوالده، مقابل حصولهم على أرباح دورية وعوائد مالية مرتفعة.

التحريات تكشف الحقيقة

وكشفت التحريات التي أجرتها مباحث قسم شرطة منتزه ثالث، وجود شكاوى متعددة ضد المتهم ووالده، تفيد بقيامهما بجمع أموال من المواطنين تحت مزاعم تشغيلها في تجارة الذهب، دون وجود نشاط استثماري حقيقي أو ضمانات قانونية تحفظ حقوق الضحايا.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم ووالده، وتم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعة، قبل إحالتهما إلى جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات واتخذت الإجراءات القانونية حيال القضية.

وبعد تداول القضية أمام المحكمة وسماع أقوال المجني عليهم ومرافعات الدفاع، أصدرت المحكمة حكمها بحبس المتهم لمدة 3 سنوات، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.