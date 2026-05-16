رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتفقد مشروعات طلاب هندسة باليوم العلمي للتصنيع

تفقد الدكتور محمد عبد العظيم، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، الدكتور وليد رسلان، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، فعاليات اليوم العلمي لمقرر هندسة التصنيع الذي نظمته كلية الهندسة للعام الخامس على التوالي، بحضور المساعد الدكتور إيهاب عبد الحي، القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور عبد الخالق العدل، أستاذ المقرر، وعدد من المشرفين على المشروعات الطلابية.



وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة من طلاب الكلية، في إطار حرص الجامعة على الدمج بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، وتنمية مهارات الابتكار والعمل الجماعي، بما يسهم في إعداد كوادر هندسية مؤهلة لسوق العمل.

وتضمن المعرض عرض مشروعات وأعمال تطبيقية نفذها طلاب المستوى 000 خلال الفصل الدراسي، إلى جانب مسابقة تنافسية بين الفرق المشاركة، أظهرت قدرة الطلاب على توظيف المفاهيم الهندسية وتحويلها إلى نماذج ومشروعات قابلة للتنفيذ.

وشارك في اليوم العلمي 24 فريقًا من برامج هندسة الميكاترونيكس، والاتصالات والحاسبات، والهندسة الطبية والحيوية، والبناء والتشييد، حيث قدم الطلاب مشروعات مبتكرة جرى تصميمها وتنفيذها داخل ورش الكلية.

وأشاد رئيس الجامعة بالمستوى المتميز للمشروعات، معلنًا اختيار عدد منها لتنفيذها داخل منطقة خدمات الطلاب الجديدة، مع عرض بعض الأعمال داخل الحرم الجامعي لتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع بين الطلاب.

كما قرر رئيس الجامعة عمل خصم 10% من مصاريف الطلاب الذين تم اختيار مشاريعهم للتنفيذ على مستوى الانتاج وعددها أربعة مشاريع.