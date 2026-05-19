هشام حنفي يحذر الزمالك من طموح علي ماهر قبل موقعة الحسم بالدوري

كشف هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، أن لاعبي نادي الزمالك دخلوا مواجهة اتحاد العاصمة بحالة من الثقة الزائدة، مشيراً إلى أن الفريق بدا وكأنه ذاهب للاحتفال أكثر من التركيز على تحقيق الفوز، وهو ما تسبب في خسارة المباراة.

وقال حنفي، خلال ظهوره ضيفاً على برنامج «ستاد المحور»، إن جمهور الزمالك ظهر بصورة “عالمية” خلال اللقاء، مؤكداً أن الجماهير كانت كلمة السر في تفوق الفريق خلال الموسم الحالي، رغم الهزيمة أمام اتحاد العاصمة.



وأضاف أن الزمالك كان مطمئناً لإمكانية حسم المباراة في أي وقت، وهو ما انعكس سلباً على أداء اللاعبين، في الوقت الذي نجح فيه اتحاد العاصمة في فرض سيطرته على مجريات اللقاء النهائي.

وختم حنفي، إلى أن بطولة الدوري لا تزال في يد الزمالك، موضحاً أن المدرب علي ماهر، سيدخل المواجهة المقبلة بكل قوة من أجل كتابة تاريخ جديد لنفسه.