قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صرف معاشات يونية 2026 قبل حلول عيد الأضحى
حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام العشر الأول من ذي الحجة؟ أمين الإفتاء يوضح
بعد تأجيل ترامب الهجوم على إيران.. تراجع أسعار النفط 2%
انتهاء إضراب عمال خط سكة حديد لونج آيلاند و إعادة حركة القطارات لطبيعتها
ثروت سويلم: لن يتم إلغاء الهبوط في الدوري والزمالك سيشارك أفريقيا
بوتين: التسويات التجارية بين روسيا والصين تتم بالكامل بالروبل واليوان
بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب
متابعة لحظية لتفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة
اقتحامات و حرق أراضي زراعية.. الاحتلال الإسرائيلي يصعد اعتداءاته في الضفة الغربية
زعيم الحوثيين: جاهزون عسكريا لأي تصعيد أمريكي ضد إيران
ترامب: على إيران أن تقدم التزامات خطية بعدم امتلاكها السلاح النووي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خبير لوائح: الزمالك لن يحصل على الرخصة إلا في حال تسوية قضايا إيقاف القيد

الزمالك
الزمالك
يارا أمين

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن الزمالك يواجه موقفًا صعبًا فيما يتعلق بالحصول على الرخصة الإفريقية، موضحًا أن هناك شروطًا محددة قد تسمح بمنح النادي استثناءً من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وقال العمايرة، خلال تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة والمذاع على قناة CBC:"هناك شروط حتى يستطيع اتحاد الكرة منح الزمالك استثناءً للحصول على الرخصة، وهي أن يكون الفريق من الدرجة الثانية ويحصل على كأس مصر، وفي هذه الحالة يمكنه الحصول على استثناء من الكاف".

وأضاف:"طبقًا للائحة الكاف، فإن يوم 31 مايو هو آخر موعد لتقديم التراخيص، وكل نادٍ يجب أن يرفع المستندات المطلوبة قبل نهاية الشهر الجاري".

وتابع:"الزمالك مطالب بحل 16 قضية في الوقت الحالي، خاصة أن القرارات الخاصة بها صدرت قبل 31 مارس الماضي".

وأوضح خبير اللوائح: "من الممكن أن تقوم لجنة التراخيص في اتحاد الكرة، والتي ستنعقد في بداية يونيو، بدراسة الملفات وإصدار القرار قبل نهاية الشهر، كما يمكنها منح النادي مهلة حتى 30 يونيو، وهو ما يمنح الزمالك فرصة إضافية لإنهاء القضايا".

واختتم العمايرة تصريحاته قائلًا:"في حال عدم قيام الزمالك بتسوية القضايا، سيتم رفض منحه الرخصة للمشاركة في البطولات الإفريقية، كما قد يتعرض لعقوبات وغرامات من اتحاد الكرة بسبب عدم استيفاء شروط الترخيص".

عامر العمايرة الزمالك برنامج نمبر وان قناة cbc الكاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى سارة لهؤلاء

الحكومة

بمناسبة العيد.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف والتنفيذ خلال ساعات

انقطاع المياه

غداً.. قطع المياه 8 ساعات عن عدد من المناطق بالجيزة

انكسار الموجة الحارة

فارق 13 درجة كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الغد

مجتبى خامنئي

أسرار الليلة الدامية .. إيران تكشف لأول مرة تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي ونقله للمستشفى

حالة الطقس

تصل لـ 47 درجة | تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

طاقه شمسيه

بعد تصريحات الكهرباء.. أسعار وكيفية تركيب طاقة شمسية في منزلك

صورة تعبيرية

لمدة ٦ ساعات … انقطاع المياه عن عدد من المناطق بمحافظة القاهرة لهذا السبب

ترشيحاتنا

جامعة عين شمس

حقوق عين شمس تنظم ندوة دولية حول "النظام القضائي الصيني"

كيفيه دفع فاتورة الكهرباء

لأصحاب العدادات الكودية.. كيفية دفع فاتورة الكهرباء بعد التعديل

اجتماع لجنتي الطقوس والأسرة

لجنتا الطقوس والأسرة تناقشان توصيات جديدة ضمن اجتماعات المجمع المقدس

فيديو

دومينيك حوراني

«أبو بصلة».. دومينيك حوراني تشعل الساحة بأغنية جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد