خبير لوائح: الزمالك لن يحصل على الرخصة إلا في حال تسوية قضايا إيقاف القيد

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن الزمالك يواجه موقفًا صعبًا فيما يتعلق بالحصول على الرخصة الإفريقية، موضحًا أن هناك شروطًا محددة قد تسمح بمنح النادي استثناءً من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وقال العمايرة، خلال تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة والمذاع على قناة CBC:"هناك شروط حتى يستطيع اتحاد الكرة منح الزمالك استثناءً للحصول على الرخصة، وهي أن يكون الفريق من الدرجة الثانية ويحصل على كأس مصر، وفي هذه الحالة يمكنه الحصول على استثناء من الكاف".

وأضاف:"طبقًا للائحة الكاف، فإن يوم 31 مايو هو آخر موعد لتقديم التراخيص، وكل نادٍ يجب أن يرفع المستندات المطلوبة قبل نهاية الشهر الجاري".

وتابع:"الزمالك مطالب بحل 16 قضية في الوقت الحالي، خاصة أن القرارات الخاصة بها صدرت قبل 31 مارس الماضي".

وأوضح خبير اللوائح: "من الممكن أن تقوم لجنة التراخيص في اتحاد الكرة، والتي ستنعقد في بداية يونيو، بدراسة الملفات وإصدار القرار قبل نهاية الشهر، كما يمكنها منح النادي مهلة حتى 30 يونيو، وهو ما يمنح الزمالك فرصة إضافية لإنهاء القضايا".

واختتم العمايرة تصريحاته قائلًا:"في حال عدم قيام الزمالك بتسوية القضايا، سيتم رفض منحه الرخصة للمشاركة في البطولات الإفريقية، كما قد يتعرض لعقوبات وغرامات من اتحاد الكرة بسبب عدم استيفاء شروط الترخيص".