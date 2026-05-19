رئيس اتحاد العاصمة: جماهير الزمالك صنعت ضغطًا كبيرًا ورصدنا مكافآت خاصة للأبطال

أكد بلال نويوة، رئيس نادي اتحاد العاصمة الجزائري، أن نهائي كأس الكونفدرالية أمام الزمالك كان بمثابة عرس كروي كبير، موجهًا الشكر إلى مصر، التي وصفها بـ"البلد الثاني"، على حسن الاستقبال والتنظيم.

وأوضح نويوة، في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس على قناة Modern mti تقديم الإعلامي هاني حتحوت، أن المباراة جاءت قوية للغاية من الناحيتين الفنية والبدنية، مشيرًا إلى أن الأفضلية في النهاية كانت لفريقه، الذي نجح في حصد اللقب القاري.

وأضاف رئيس اتحاد العاصمة أن جماهير الزمالك قدمت دعمًا استثنائيًا لفريقها، وشكلت ضغطًا كبيرًا على لاعبي اتحاد العاصمة طوال اللقاء، مشيدًا بالأجواء الجماهيرية الكبيرة في النهائي.

وكشف نويوة عن رصد مكافآت مالية خاصة للاعبين بعد التتويج بالبطولة، تقديرًا لما قدموه من أداء مميز خلال مشوار الفريق في الكونفدرالية.

وأشار إلى أن تألق لاعبي اتحاد العاصمة فتح الباب أمام العديد من العروض والاهتمام، لكنه شدد على أن النادي لم يتلقَ أي عروض رسمية من أندية مصرية للتعاقد مع نجوم الفريق حتى الآن.