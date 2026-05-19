هشام حنفي: الزمالك افتقد التركيز أمام اتحاد العاصمة.. وسيراميكا كليوباترا أقوى فنياً

أكد هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، أن لاعبي نادي الزمالك دخلوا مواجهة اتحاد العاصمة بحالة من الثقة الزائدة، مشيراً إلى أن الفريق بدا وكأنه ذاهب للاحتفال أكثر من التركيز على تحقيق الفوز، وهو ما تسبب في خسارة المباراة.

وقال حنفي، خلال ظهوره ضيفاً على برنامج «ستاد المحور» الذي يقدمه الإعلامي جمال الغندور، إن جمهور الزمالك ظهر بصورة “عالمية” خلال اللقاء، مؤكداً أن الجماهير كانت كلمة السر في تفوق الفريق خلال الموسم الحالي، رغم الهزيمة أمام اتحاد العاصمة.

وأضاف أن الزمالك كان مطمئناً لإمكانية حسم المباراة في أي وقت، وهو ما انعكس سلباً على أداء اللاعبين، في الوقت الذي نجح فيه اتحاد العاصمة في فرض سيطرته على مجريات اللقاء النهائي.

وأشار حنفي إلى أن بطولة الدوري لا تزال في يد الزمالك، موضحاً أن المدرب علي ماهر سيدخل المواجهة المقبلة بكل قوة من أجل كتابة تاريخ جديد لنفسه.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك عانى من إجهاد بدني واضح أمام اتحاد العاصمة، متوقعاً أن تكون مواجهة سيراميكا كليوباترا صعبة للغاية، خاصة أن سيراميكا يتفوق على الزمالك فنياً من وجهة نظره.