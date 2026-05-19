جامعة قناة السويس تطلق قافلة شاملة لقرية الجزيرة الخضراء بالتل الكبير

نظّمت جامعة قناة السويس قافلة شاملة إلى قرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز التل الكبير، في إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به الجامعة وحرصها على تقديم الدعم والخدمات المتكاملة للمجتمع المحلي بمختلف قطاعاته.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور ناصر مندور أن جامعة قناة السويس تضع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على رأس أولوياتها، انطلاقاً من إيمانها بدور الجامعة كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيراً إلى أن القوافل الشاملة تُعد أحد أهم أدوات التواصل المباشر مع المواطنين، لما تقدمه من خدمات طبية وزراعية وتوعوية تسهم في تلبية احتياجات الأهالي ودعم القرى الأكثر احتياجاً، إلى جانب تعزيز الوعي الصحي والزراعي لدى المواطنين.

وشهدت القافلة نشاطاً لقطاع الزراعة، حيث قام أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة بفحص عدد من المشكلات الزراعية بالقرية، من بينها ارتفاع منسوب المياه الأرضية، وانتشار النمل الأبيض، واصفرار وتساقط ثمار الموالح والمانجو، إلى جانب أمراض أعفان الجذور ببعض المحاصيل، وتم تقديم التوصيات والإرشادات الفنية المناسبة للمزارعين وفق تعليمات وزارة الزراعة.

وفي القطاع الطبي، قدمت القافلة خدماتها التشخيصية والعلاجية بالمجان لعدد 373 حالة من أهالي القرية بمختلف التخصصات الطبية، شملت عيادات العظام والجلدية والأطفال والرمد والباطنة والأنف والأذن والأسنان، بالإضافة إلى الجراحة والنساء، وذلك في إطار حرص الجامعة على توفير الرعاية الصحية المتكاملة للأهالي.

كما نظمت القافلة التربوية ندوة بعنوان «بناء القدرات من خلال تربية الوالدين والمعلمين»، تناولت الإيجابيات والسلبيات في تربية الأطفال، بحضور 100 طالب وطالبة، إلى جانب عدد من المعلمات وأولياء الأمور، وذلك بهدف تعزيز الوعي التربوي ودعم الأساليب التربوية السليمة داخل الأسرة والمجتمع.

وفي القطاع البيطري، استقبلت العيادة البيطرية بالقافلة 625 حالة بيطرية، استفاد منها 53 مستفيدًا، حيث تم تقديم الفحوصات والإرشادات والعلاجات اللازمة للحفاظ على صحة الثروة الحيوانية ودعم المربين بالقرية.

وأشرفت على تنظيم القافلة المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ خالد مطرود مدير إدارة القوافل، وذلك في إطار حرص الجامعة على استمرار تنفيذ القوافل الشاملة التي تستهدف دعم وتنمية المجتمع المحلي بمختلف القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.