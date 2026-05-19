قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرج عامر يشيد بموقف سيراميكا كليوباترا تجاه الزمالك
القومي لتنظيم الاتصالات: لن يتم قطع الانترنت عن لجان الثانوية العامة
وزير الصناعة: العنصر البشري محور رئيسي في استراتيجية 2030 وشراكة موسعة مع منظمة العمل الدولية
تراجع كبير.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 19-5-2026
موعد امتحان الفرصة الثانية في مادة البرمجة "العملي" لطلاب أولى ثانوي|قرار عاجل
اليوم النطق بالحكم في مقتل عروس المنوفية كريمة علي يد زوجها
اليوم.. إجراء قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 بمقر اتحاد الكرة
كواليس أول أيام لجان المجمع المقدس.. تعديلات لائحية ومناقشات حول كهنة الصعيد والأحوال الشخصية
الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026
القاهرة تخطف أنظار أفريقيا اليوم.. ترقب واسع لقرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027 ومصر تنتظر طريق الفراعنة
فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة.. على جمعة: كل يوم يعادل سنة
أحداث متسارعة في طهران.. مقر خاتم الأنبياء يهدد.. ووزير خارجية باكستان يلتقي عراقجي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قناة السويس تطلق قافلة شاملة لقرية الجزيرة الخضراء بالتل الكبير

القافلة
القافلة
الإسماعيلية انجي هيبة

 نظّمت جامعة قناة السويس قافلة شاملة إلى قرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز التل الكبير، في إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به الجامعة وحرصها على تقديم الدعم والخدمات المتكاملة للمجتمع المحلي بمختلف قطاعاته.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور ناصر مندور أن جامعة قناة السويس تضع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على رأس أولوياتها، انطلاقاً من إيمانها بدور الجامعة كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيراً إلى أن القوافل الشاملة تُعد أحد أهم أدوات التواصل المباشر مع المواطنين، لما تقدمه من خدمات طبية وزراعية وتوعوية تسهم في تلبية احتياجات الأهالي ودعم القرى الأكثر احتياجاً، إلى جانب تعزيز الوعي الصحي والزراعي لدى المواطنين.

وشهدت القافلة نشاطاً لقطاع الزراعة، حيث قام أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة بفحص عدد من المشكلات الزراعية بالقرية، من بينها ارتفاع منسوب المياه الأرضية، وانتشار النمل الأبيض، واصفرار وتساقط ثمار الموالح والمانجو، إلى جانب أمراض أعفان الجذور ببعض المحاصيل، وتم تقديم التوصيات والإرشادات الفنية المناسبة للمزارعين وفق تعليمات وزارة الزراعة.

وفي القطاع الطبي، قدمت القافلة خدماتها التشخيصية والعلاجية بالمجان لعدد 373 حالة من أهالي القرية بمختلف التخصصات الطبية، شملت عيادات العظام والجلدية والأطفال والرمد والباطنة والأنف والأذن والأسنان، بالإضافة إلى الجراحة والنساء، وذلك في إطار حرص الجامعة على توفير الرعاية الصحية المتكاملة للأهالي.

كما نظمت القافلة التربوية ندوة بعنوان «بناء القدرات من خلال تربية الوالدين والمعلمين»، تناولت الإيجابيات والسلبيات في تربية الأطفال، بحضور 100 طالب وطالبة، إلى جانب عدد من المعلمات وأولياء الأمور، وذلك بهدف تعزيز الوعي التربوي ودعم الأساليب التربوية السليمة داخل الأسرة والمجتمع.

وفي القطاع البيطري، استقبلت العيادة البيطرية بالقافلة 625 حالة بيطرية، استفاد منها 53 مستفيدًا، حيث تم تقديم الفحوصات والإرشادات والعلاجات اللازمة للحفاظ على صحة الثروة الحيوانية ودعم المربين بالقرية.

وأشرفت على تنظيم القافلة المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ خالد مطرود مدير إدارة القوافل، وذلك في إطار حرص الجامعة على استمرار تنفيذ القوافل الشاملة التي تستهدف دعم وتنمية المجتمع المحلي بمختلف القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة

بمناسبة العيد.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف والتنفيذ خلال ساعات

طاقه شمسيه

بعد تصريحات الكهرباء.. أسعار وكيفية تركيب طاقة شمسية في منزلك

الرئيس السيسي

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة خلال أيام بتوجيهات من الرئيس السيسي

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. عيار 21 بكام؟

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم بين الموجات الحارة والتصدير.. شعبة المصدرين تكشف أسباب الارتفاع المفاجئ وموعد الانفراجة

وزارة الداخلية

مصرع المتهم بقتل 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين بـ أسيوط فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة

شبورة

رياح الخماسين وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

كويكب

اكتشف حديثا.. الكويكب 2026 JH2 يمر قرب الأرض في عرض سماوي بآمان

تكافل وكرامة 2026.. موعد صرف منحة 400 جنيه قبل العيد

تكافل وكرامة 2026 .. موعد صرف منحة 400 جنيه قبل العيد

مؤيد جدور

بعد رسالته المؤثرة للاعبي الزمالك.. من هو مؤيد جدور وماذا قال؟

بالصور

عناية رئيس الشيفت.. نشر 9 ونص.. ابنة نسرين أمين تثير الجدل بإطلالة جريئة

ابنة نسرين امين تثير الجدل بإطلالة جريئة
ابنة نسرين امين تثير الجدل بإطلالة جريئة
ابنة نسرين امين تثير الجدل بإطلالة جريئة

قبل العيد.. طريقة عمل الرقاق البيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة لنجاحه

قبل العيد.. طريقة عمل الرقاق البيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة لنجاحه
قبل العيد.. طريقة عمل الرقاق البيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة لنجاحه
قبل العيد.. طريقة عمل الرقاق البيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة لنجاحه

ياسمين صبري تثير الجدل بفستان أسطوري.. شاهد

ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد