بسبب ماس كهربائي.. مصرع طفلة وشقيقها بأحد المناطق بالدقهلية

لقيا طفلين شقيقين مصرعهما، إثر نشوب حريق داخل شقتهما بالدور الخامس، بمساكن المجزر بمحافظة الدقهلية، حيث اختنقا بسبب الدخان الشديد.

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بشقة بالدور الخامس بعمارة 30 بالمجزر ، ومصرع طفلين اختناقا بسبب الدخان الشديد.



وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف والحماية المدنية، إلى مكان الحريق وتبين مصرع كلا من حبيبة عاصم فوزى 12عاما وشقيقها احمد 3اعوا م وتبين أن الحريق بسبب ماس كهربائي.

وتمكنت الحماية المدنية ، من إخماد الحريق قبل أن يمتد إلى باقى الأماكن ، ولكن لفظ الطفلين أنفاسهما الأخيرة متأثرين بالدخان الكثيف.

وتم نقل الجثتين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق.