محافظ بني سويف يناقش نتائج حملات التفتيش على الوحدات المحلية والصحية

تلقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،تقريراً من الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة،بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة سير العمل بوحدات الجهاز التنفيذي في القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية،خلال الفترة من 1أبريل إلى 11 مايو الجاري ،وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة وأعضاء لجان المتابعة.

وكشف التقرير_الذي عرضه د.أشرف حمّاد مدير الإدارة _أنه تم،خلال تلك الفترة،تنظيم العديد من الزيارات الميدانية لعدد من مجالس القرى والوحدات الصحية ومواقف السيارات، بمراكز :بني سويف،الواسطى،اهناسيا وسمسطا،والتي شملت :مجمع مواقف عدلي منصور، موقف مُحيي الدين، والوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، ومجلس قروي قاي، والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بقرى : نزلة المُشارقة، نزلة الديب،قمن العروس،المسيد الأبيض، الحمرايا

حيث تم متابعة مستوى الخدمات الطبية والصحية بتلك الوحدات، وذلك من خلال المرور المفاجئ لمتابعة انتظام سير العمل، وتوافر الأدوية والأمصال، والاطلاع على سجلات الحضور والانصراف، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بجانب متابعة منظومة وسير العمل في مواقف السيارات وديوان عام الوحدة المحلية،وقدأسفر المرور عن رصد بعض ملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل فيما يتعلق بالغياب، وغيرها من الملاحظات

وقد كلف محافظ بني سويف مسؤولى القطاع الصحي بتلافي الملاحظات الواردة بالتقارير، واستيفاء حالات الغياب بالوحدات المذكورة، وتكثيف المرور على الوحدات الصحية، بجانب تكليف مسؤولي الوحدة المحلية ومشروع المواقف باتخاذ ما يلزم حيال الملاحظات والسلبيات التي رصدتها المتابعة، مع الإفادة بما تم تنفيذه من إجراءات تقارير لتلافى السلبيات والملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.